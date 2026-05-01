ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 19:22
Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία.

«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει κανένας δασμός», πρόσθεσε ο Τραμπ.

