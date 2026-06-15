Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα – Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ κατέθεσαν οι εργαζόμενοι του οργανισμού, με αφορμή την έλλειψη ανταλλακτικών στα ασθενοφόρα, με συνέπεια πάνω από το 50% από αυτά να παραμένουν ακινητοποιημένα. Η διοίκηση από την πλευρά της έχει ζητήσει ΕΔΕ γιατί όπως ισχυρίζεται δεν είχε ενημερωθεί από τους εργαζομένους.

Ωστόσο όπως είπε στο topontiki.gr o πρόεδρος των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργο Μαθιόπουλο η διοίκηση ήταν πλήρως ενημερωμένη και μάλιστα πριν από δέκα ήμερες είχε γίνει σχετική σύσκεψη, όπου ο σύλλογος είχε κάνει εκτενή αναφορά στο πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, στο τμήμα προμήθειων της αποθήκης των υλικών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο δυστυχώς δεν γίνεται έγκαιρη καταγραφή και ενημέρωση για τα υλικά που τελειώνουν και πρέπει να ανανεωθούν.

Αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι σήμερα από τα 130 -140 ασθενοφόρα της Αττικής να είναι μάχιμα μόνο τα 60 και τα υπόλοιπα να παραμένουν στο συνεργείο ακόμα και για δυο μήνες μέχρι να γίνει παραγγελία στα ανταλλακτικά που χρειάζονται.

«Άνω του 50% του στόλου του ΕΚΑΒ που καλύπτει την Αττική είναι ακινητοποιημένα. Γι΄αυτό σήμερα το πρωί καταθέσαμε εξώδικο στη διοίκηση με κοινοποίηση και στο υπουργείο Υγείας, ώστε να λάβουν τα μέτρα γιατί η κατάσταση είναι σχεδόν εκτός ελέγχου αυτή την περίοδο. Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων» είπε στο topontiki.gr o κ. Μαθιόπουλος.

Μάλιστα ο ίδιος μας ανέφερε ότι το πρόβλημα εστιάζεται σε μικρές βλάβες όπως τακάκια φρένων ή θερμοστάτες που μπορούν να παραγγείλουν άμεσα καθώς είναι ευρείας χρήσεως και πρέπει να υπάρχει απόθεμα στην αποθήκη ώστε να επισκευάζονται άμεσα στο συνεργείο του ΕΚΑΒ:

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για δύο, τρεις και πέντε ημέρες. Τελευταίο παράδειγμα το τριήμερο της τελευταίας αργίας που είπαμε στο διοικητή να πάρουμε γιατί θα ξεμείνουμε. Αυτή όμως είναι δουλειά του Τμήματος προμήθειων όχι δική μας.»

Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους καθώς χρήματα για ανταλλακτικά υπάρχουν όπως μας είπε ο κ. Μαθιόπουλος : «Το υπουργείο έχει στους κωδικούς, υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει κακή διαχείριση εσωτερικά. Ετσι δεν γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, δεν τρέχουν οι διαγωνισμοί με συνέπεια να μην παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά».

Περιγράφοντας ποια είναι η κατάσταση ανέφερε «είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρα, για τακάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε ως σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε εφεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό. Άρα, για να μη βγουν σε ρεπό και να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4- 5 ασθενοφόρα το πρωί, το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα για να αγοραστούν».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργιος Χαραλάμπους, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου παραδέχθηκε λέγοντας: «Έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα».

Απαντώντας στο εάν φταίνε οι υπηρεσίες τελικά, επισήμανε «αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει». Μάλιστα τόνισε ότι έχει ενημερώσει την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ώστε να ορίσει έναν επικεφαλής για Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε όλες τις βαθμίδες : « Επιδιώκω να διερευνήσω τα αίτια που οδήγησαν στη συγκεκριμένη κατάσταση και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για τη διερεύνηση τυχόν δυσλειτουργιών ή παραλείψεων και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όποιον αναλογούν». Εντύπωση μάλιστα προκάλεσε η δήλωσή του ότι πάντα υπάρχει σκοπιμότητα αποδίδοντας ευθύνες σε εργαζόμενους: «Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει.».

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