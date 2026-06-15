Ισχυρή πρωτιά της ΔΗΚΙ στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με ρεκόρ συμμετοχής

Με μεγάλη συμμετοχή μελών και απόλυτη επιτυχία, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες ηλεκτρονικές εκλογές στην ιστορία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ».

Η ΔΗΚΙ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με μεγάλη διαφορά σε όλα τα όργανα, από τη δεύτερη παράταξη, λαμβάνοντας για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας των ιατρών της Αθήνας, στο έργο που έχει υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και στη στρατηγική που ακολουθήθηκε για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ιατρικού κόσμου και της δημόσιας υγείας.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 13.195 μέλη του ΙΣΑ, έναντι 8.157 που είχαν συμμετάσχει στις προηγούμενες εκλογές.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

• ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΔΗ.Κ.Ι-Ι.Σ.Α : 41,11%

• ΚΙΝΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ – ΚΙΝ.Ι. : 13,2%

• ΕΝΕΡΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ :10,3%

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΔΗ.ΠΑ.Κ. : 9,84%

• ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ : 7,89%

• ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ 7,11%

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Π.Α.Σ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ : 5,79%

• ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΛΕΥ.Σ.Ι.): 4,74%

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η μεγάλη συμμετοχή των μελών στις πρώτες ηλεκτρονικές εκλογές στην ιστορία του Συλλόγου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δημοκρατικής συμμετοχής και ενότητας του ιατρικού κόσμου. Παράλληλα, ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους που με την ψήφο τους έδωσαν για άλλη μια φορά την μεγάλη πρωτιά στη ΔΗΚΙ.

Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί αναγνώριση των αγώνων που δώσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια για τους γιατρούς της Αθήνας, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τη στήριξη των νέων συναδέλφων και για την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΙΣΑ.

Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, ευθύνη και αποφασιστικότητα να αγωνιζόμαστε για όσα αξίζουν οι γιατροί και οι ασθενείς. Για να κάνουμε την Ελλάδα τη χώρα της υγείας και της ευεξίας. Με ενότητα, σχέδιο και συνέπεια προχωράμε μπροστά».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει το νέο ΔΣ προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλεγεί το νέο Προεδρείο.

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