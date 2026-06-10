ΙΣΑ- Απολογισμός : Έμφαση στις διεκδικήσεις των ιατρών και το όραμα της επόμενης ημέρας

Στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων για το ιατρικό σώμα, βρέθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, πραγματοποιώντας δεκάδες θεσμικές παρεμβάσεις προς την Πολιτεία για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους νοσοκομειακούς ιατρούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ειδικευόμενους και τους νέους Λειτουργούς του Ιπποκράτη. Με τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεχή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συνέβαλε στην επίλυση προβλημάτων και στην προώθηση αιτημάτων του κλάδου.

Τα παραπάνω τόνισε το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο του απολογισμού που έκανε χθες στα γραφεία του, με αφορμή την ολοκλήρωση μιας της θητείας του. Σημειώνεται ότι οι εκλογές του ΙΣΑ που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου, για πρώτη φορά θα γίνουν ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του Συλλόγου και της διευκόλυνσης της συμμετοχής των μελών του.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλη και τα μέλη του Δ.Σ κ.κ Φ. Πατσουράκο Α΄ Αντιπρόεδρο, Σ. Τσούκαλο Γεν. Γραμματέα, Π. Λεονάρδου Β’ Αντιπρόεδρο, Α. Φουστάνο αν. Γεν. Γραμματέα τόνισαν ότι το τέλος της θητεία του Συλλόγου τον βρίσκει «ισχυρότερο, πιο σύγχρονο και πιο παρεμβατικό από ποτέ, με σημαντικό έργο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ιατρών, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την ανάδειξη της χώρας μας ως διεθνούς Κέντρου Υγείας και Ιατρικής Αριστείας».

Μάλιστα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μάχη κατά των άδικων οικονομικών επιβαρύνσεων των ιατρών, με συνεχείς παρεμβάσεις για το clawback και την ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, καθώς και στην υποστήριξη των νέων ιατρών, με πρωτοβουλίες για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα και αναπτυξιακά εργαλεία.

«Ο Σύλλογος εξάντλησε κάθε θεσμικό, νομικό και διοικητικό μέσο προκειμένου να δώσει λύσεις και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μελών του στα ζητήματα πληρωμών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων, τη λειτουργία των ιατρείων, των εργαστηρίων, των νοσοκομείων και την άσκηση της ιατρικής.» είπε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Πρόληψη και διεθνής παρουσία

Ο ΙΣΑ πρωτοστάτησε στην προώθηση της πρόληψης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και τα ΚΕΠ Υγείας ενώ σημαντική υπήρξε και η διεθνής παρουσία του Συλλόγου. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς της Βοστώνης, της Νέας Υόρκης και άλλων σημαντικών κέντρων του εξωτερικού δούλεψε για τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής προοπτικής για την ελληνική ιατρική κοινότητα, επενδύοντας στην εξωστρέφεια, τη διεθνή δικτύωση και την αξιοποίηση του υψηλού επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Επιπλέον μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την ELITOUR, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο και κορυφαία ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού, προώθησε συστηματικά την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως διεθνή προορισμό παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ ανέπτυξε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών Brain Gain, επιδιώκοντας τη διασύνδεση των Ελλήνων ιατρών της διασποράς με την πατρίδα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών και την προσέλκυση επιστημονικών, ερευνητικών και επενδυτικών πόρων στον τομέα της υγείας.

Οι προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας του ΙΣΑ μεταξύ άλλων είναι:

Οριστική κατάργηση του clawback, του άδικου και παράνομου μέτρου που επί χρόνια στραγγαλίζει οικονομικά τους ιατρούς και υπονομεύει τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων.

Αύξηση της ιατρικής αμοιβής τουλάχιστον στα 30 ευρώ καταρχάς και στη συνέχεια να φτάσει στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο καθώς και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων.

Διπλασιασμός των αμοιβών των νοσοκομειακών ιατρών, ώστε να ανταποκρίνονται στην επιστημονική τους αξία, στην ευθύνη που αναλαμβάνουν καθημερινά και στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Καθορισμός της ɩατρɩκής αμοιβής από τον ίδιο τον ιατρό καɩ όχɩ από τρίτους και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.

Ενίσχυση του Brain Gain, με δράσεις που θα φέρουν πίσω επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και της οικονομίας της υγείας.

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