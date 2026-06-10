Πτώση της οροφής στο διάδρομο της Β’ Παθολογικής κλινικής του Θριάσιου Νοσοκομείου, σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Από το σημείο αυτό καθημερινά διέρχονται δεκάδες ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς την ώρα που έπεφτε το ταβάνι. Το νέο περιστατικό πτώσης τμήματος της οροφής στο Θριάσιο νοσοκομείο, επιβεβαιώνει την ύπαρξη σοβαρότατου κτιριακού προβλήματος και την ανάγκη για άμεση έναρξη εργασιών συντήρησης, στεγανοποίησης και αποκατάστασης με ταυτόχρονη ουσιαστική ενίσχυση της επικίνδυνα υποστελεχωμένης τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου.

Μάλιστα οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι: «δεν πρόκειται για “μεμονωμένο περιστατικό” όπως είχε απαντήσει, με το γνωστό του ειρωνικό ύφος, ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας στις επανειλημμένες αναφορές – καταγγελίες του Σωματείου μας για το πρόβλημα στο κτίριο του Θριάσιου νοσοκομείου και συνολικά για την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακών υποδομών στις δημόσιες μονάδες υγείας, δεδομένου ότι πτώσεις τμημάτων της οροφής έχουν συμβεί σε 8 διαφορετικά τμήματα του Θριάσιου νοσοκομείου τους τελευταίους μήνες, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση».

Ακόμη πιο εξοργιστικό, όπως σημειώνει το Σωματείο, «είναι το γεγονός ότι εδώ και τέσσερα έτη έχει κατατεθεί αίτημα του Θριάσιου συνοδευόμενο με τεχνική μελέτη, για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών, συντήρησης, αποκατάστασης και στεγανοποίησης, στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης αλλά εκκρεμεί ακόμη η έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία».

Ταυτόχρονα, αναδεικνύει, ότι παραμένει η επικίνδυνη υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου όπου υπάρχουν κενές το 48% των οργανικών θέσεων ενώ σε εργασιακή ομηρία διαρκείας βρίσκονται 11 συμβασιούχοι εργαζόμενοι (επικουρικοί και μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ) που αν και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων για μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

Προβλήματα σε πολλά νοσοκομεία του ΕΣΥ

Το σοβαρότατο πρόβλημα με την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται σε δεκάδες δημόσιες μονάδες υγείας πανελλαδικά όπως αναφέρει το Σωματείο και παραθέτει μια μεγάλη λίστα από περιστατικά όπως:

Πτώση οροφής και ανελκυστήρα στο νοσοκομείο Γεννηματάς ,

στο νοσοκομείο , πυρκαγιές στα νοσοκομεία: Τζάνειο, Σωτηρία και Αγ. Ανδρέας,

στα νοσοκομεία: Τζάνειο, Σωτηρία και Αγ. Ανδρέας, πτώση οροφής στο νοσοκομείο Νίκαιας, στο νοσοκομείο Αγ. Δημήτριος, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, στο 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας,

στο νοσοκομείο Νίκαιας, στο νοσοκομείο Αγ. Δημήτριος, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, στο 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, διαρροές υδάτων στο νοσοκομείο Καλαμάτας,

στο νοσοκομείο Καλαμάτας, διαρροή λυμάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

«και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…» όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του Θριάσιου Νοσοκομείου και εξηγεί ότι: «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που έχει σαν συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως ανύπαρκτη συντήρηση των κτιριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων».

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων

Αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η επικίνδυνη υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών όλων των νοσοκομείων, που έχει δραματικές επιπτώσεις για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων και τις συνθήκες εργασίας των εναπομείναντων εργαζομένων, και συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, η οποία κοστίζει πολλαπλάσια από την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, όπως τονίζει το Σωματείο.

Οι εργαζόμενοι ζητούν:

Να εγκριθούν και να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης και στεγανοποίησης στο κτίριο του Θριάσιου νοσοκομείου και να ενισχυθεί άμεσα η τεχνική υπηρεσία του Θριάσιου Νοσοκομείου με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων.

Να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος και συντήρηση των κτιριακών υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

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