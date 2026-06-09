Αγγλικό ΕΣΥ: 403 ιατρικά λάθη μέσα σε ένα χρόνο στα δημόσια νοσοκομεία της Βρετανίας

Εκατοντάδες ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες εξαιτίας ιατρικών λαθών, όπως αφαίρεση υγιών οργάνων, γάζες, βάμβακι, μικρά εργαλεία και αναλώσιμα υλικά που είχαν ξεχαστεί στο σώμα του ασθενούς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και χειρουργεία που δεν έπρεπε να είχαν γίνει.

Τα ετήσια στοιχεία του NHS England δείχνουν ότι υπήρξαν 403 «περιστατικά που δεν έπρεπε να συμβούν» από τον Απρίλιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Press Association.

Τα συμβάντα Never (Ποτέ) είναι πολύ σοβαρά λάθη σε ασθενείς που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβούν γιατί μπορούν να προληφθούν.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει το skynews, υπήρξαν 166 περιστατικά που σχετίζονταν με χειρουργική επέμβαση σε λάθος σημείο, συμπεριλαμβανομένων 17 ατόμων που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση για άλλον ασθενή και 40 περιστατικά όπου οι θεραπείες έγιναν σε λάθος πλευρά ή μέρος του σώματος.

Σε μία περίπτωση, ένας ασθενής υπέστη αφαίρεση οργάνου ή μέλους του σώματός του, ενώ το σχέδιο ήταν να διατηρηθεί.

Συνολικά, 121 από τα συμβάντα που δεν έπρεπε να συμβούν, σχετίζονταν με ξένα αντικείμενα που παρέμειναν στο σώμα των ασθενών μετά από επεμβάσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων:

-26 περιπτώσεων οδηγών συρμάτων,

-δύο περιπτώσεων μπάλων από βαμβάκι,

-ενός ρινικού επιθέματος

-και ενός κεντρικού καθετήρα.

-δύο περιπτώσεις αφορούσαν χειρουργικά γάντια,

-22 ήταν χειρουργικά εργαλεία,

-πέντε ήταν χειρουργικές βελόνες,

-21 ήταν χειρουργικά στυλεό και

-32 ήταν κολπικά στυλεό.

Τα δεδομένα έδειξαν επίσης ότι υπήρχαν οκτώ περιπτώσεις όπου οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μια επέμβαση που δεν ήταν μέρος του χειρουργικού σχεδίου.

Υπήρχαν τέσσερις άλλες περιπτώσεις όπου ο ασθενής είχε κάνει εντελώς λάθος διαδικασία.

Έξι άτομα υπέστησαν τομές σε λάθος μέρος του σώματος και 30 έλαβαν ενέσεις σε λάθος σημείο.

Ακόμη, σε 38 ασθενείς χορηγήθηκαν νευρικοί αποκλεισμοί από λάθος πλευρά και σε 22 αφαιρέθηκε λάθος δερματική βλάβη ή έγινε λανθασμένη βιοψία.

Πενήντα περιστατικά «ουδέτερου» αφορούσαν λάθος εμφύτευμα ή πρόθεση, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων περιπτώσεων που σχετίζονταν με ισχία, έξι με ενδομήτριες αντισυλληπτικές συσκευές, 14 με γόνατα και εννέα με οφθαλμικούς φακούς.

Άλλες 17 περιπτώσεις αφορούσαν χορήγηση φαρμάκων από λάθος οδό, συμπεριλαμβανομένων 15 περιπτώσεων όπου χορηγήθηκε από το στόμα φαρμακευτική αγωγή ενδοφλεβίως.

Άλλοι 14 ασθενείς υπέστησαν υπερβολική δόση ινσουλίνης, κυρίως με λάθος σύριγγες, ενώ εννέα ασθενείς έλαβαν λάθος ομάδα αίματος.

Άλλες τρεις περιπτώσεις αφορούσαν πτώσεις από παράθυρα με περιορισμένη πρόσβαση, δύο ασθενείς υπέστησαν εγκαύματα ή εγκαύματα από υπερβολικά ζεστό νερό και ένας ασθενής ήταν συνδεδεμένος με αέρα αντί για οξυγόνο.

Ένας εκπρόσωπος του NHS δήλωσε: «Το προσωπικό του NHS εργάζεται εξαιρετικά σκληρά για να διατηρεί τους ασθενείς ασφαλείς και περιστατικά σαν κι αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά όταν συμβαίνουν, τα ιδρύματα του NHS υποχρεούνται να διερευνήσουν τι έχει συμβεί και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να μάθουν από αυτά και να κάνουν βελτιώσεις».

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των 403 περιστατικών για το έτος είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο χρόνο.

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