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26.07.2026 07:50

«Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι…»: Ο επικεφαλής της χούντας στον Νίγηρα βάζει όρους για το άνοιγμα των συνόρων με το Μπενίν

26.07.2026 07:50
Niger_Abdourahamane_Tchiani

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Ο επικεφαλής της χούντας που κυβερνά τον Νίγηρα, ο στρατηγός Αμπντουραχμάν Τιανί, δήλωσε χθες Σάββατο πως υπάρχουν «πληγές» στις σχέσεις της χώρας του με το γειτονικό Μπενίν οι οποίες πρέπει «να επουλωθούν» προτού ληφθεί απόφαση για άνοιγμα των συνόρων τους.

Τα σύνορα των δύο χωρών παραμένουν κλειστά εδώ και τρία χρόνια, μετά την κατάληψη της εξουσίας στον Νίγηρα από τους στρατιωτικούς τον Ιούλιο του 2023. Η χούντα κατηγόρησε το γειτονικό Μπενίν ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τον Νίγηρα με την υποστήριξη της Γαλλίας.

Ωστόσο, η επίσκεψη στον Νίγηρα του νέου προέδρου του Μπενίν, Ρομουάλντ Γουαντανί, στις αρχές Ιουνίου έβγαλε από τον πάγο τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και καλλιέργησε ελπίδες πως δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα τους.

«Έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι… Υπάρχουν πληγές που θα πρέπει να επουλωθούν και να θεραπευτούν προτού ληφθεί αμετάκλητη απόφαση για άνοιγμα των συνόρων», δήλωσε ο στρατηγός Τιανί σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την κατάληψη της εξουσίας στον Νίγηρα.

Σημείωσε πως υπάρχει βούληση από τις δύο πλευρές για να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν. Αλλά, όπως είπε, το άνοιγμα των συνόρων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε «κανείς πρόεδρος του Μπενίν ή του Νίγηρα να μην αποφασίσει μια μέρα ότι θέλει να τα κλείσει ξανά».

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