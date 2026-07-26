«Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος»: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του 21χρονου που έπεσε με βαν πάνω σε πλήθος στο Gay Pride

Takeaways by to pontiki AI Ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο Βερολίνο, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 16 ατόμων.

Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα μετά την πρόσκρουση σε δέντρο και διέφυγε, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε σε παρευρισκόμενους.

Η γερμανική αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως άτομο που προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο και πραγματοποιεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι γερμανικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση ως ειδεχθή πράξη ενάντια στην ελεύθερη κοινωνία και διαβεβαίωσαν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διερεύνηση του περιστατικού.

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Τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητά τις τελευταίες ώρες «με κάθε τρόπο» η αστυνομία, ως ύποπτο για την επίθεση σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

JUST IN: 21-year-old Islamist Abdul B. identified as Berlin CSD pride parade ramming suspect; released from juvenile detention in May 2026 pic.twitter.com/2aWwUo7zZn — Rapid Report (@RapidReport2025) July 26, 2026

Δόθηκε φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών.

Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι. «Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

3. Update:

Nach aktuellem Stand wurden 17 Personen verletzt, darunter eine tote Person und mehrere lebensgefährlich Verletzte. Für Angehörige wurde eine Personenauskunftsstelle unter

📞 030 8485 4460 eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.#b2507 pic.twitter.com/qiz2zrZ8HF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Μια νεκρή και 16 τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη.

«Κρατούσε μαχαίρι»

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και κατάφερε να διαφύγει.

Ein Foto von dem besagten Transporter aus dem Tiergarten. #CSD pic.twitter.com/l4Rc70MMtB — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) July 25, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων GSG 9 και ελικοπτέρων, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Μερτς: «Ειδεχθής πράξη»

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O κ. Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας».

Auto fährt bei Berliner CSD in Menschenmenge.



Videoaufnahme von einem Reporter der dts Nachrichtenagentur von ca. 23 Uhr#Berlin #b2507 #Tiergarten pic.twitter.com/i86NRNWoPM — dts Nachrichtenagentur (@dts_nachrichten) July 25, 2026

Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».

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