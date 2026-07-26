search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 09:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.07.2026 07:29

«Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος»: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του 21χρονου που έπεσε με βαν πάνω σε πλήθος στο Gay Pride

26.07.2026 07:29
verolino_main
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο Βερολίνο, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 16 ατόμων.
  • Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα μετά την πρόσκρουση σε δέντρο και διέφυγε, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε σε παρευρισκόμενους.
  • Η γερμανική αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως άτομο που προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο και πραγματοποιεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
  • Οι γερμανικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση ως ειδεχθή πράξη ενάντια στην ελεύθερη κοινωνία και διαβεβαίωσαν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητά τις τελευταίες ώρες «με κάθε τρόπο» η αστυνομία, ως ύποπτο για την επίθεση σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. 

Δόθηκε φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. 

Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι. «Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Μια νεκρή και 16 τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη.

«Κρατούσε μαχαίρι»

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων GSG 9 και ελικοπτέρων, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Μερτς: «Ειδεχθής πράξη»

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O κ. Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας».

Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος μακράς διαρκείας στον Κόλπο

Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη διαδρομή του Gay Pride – Ένας νεκρός και 15 τραυματίες

Σκωτία: Συγκρούσεις ρατσιστών διαδηλωτών με αντιρατσιστές στη Γλασκώβη





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germanou
LIFESTYLE

Fake AI βίντεο «συνέλαβε» τη Ναταλία Γερμανού – «Θα κινηθώ νομικά»

mikroskopio
ΥΓΕΙΑ

Νέα ελπίδα για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση: Έλληνας επιστήμονας αποκαλύπτει τον ρόλο του μικροβιώματος και του TLR5

syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

«Η εκδοχή της ληστείας δεν στέκει»: Η δικηγόρος της οικογένειας της νεκρής διασώστριας, στη Σύρο, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του 41χρονου

volos_fwtia_nekros
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Ηλικιωμένος, που ζούσε χωρίς ρεύμα, παγιδεύτηκε από φωτιά στο σπίτι του – Γείτονες άκουσαν εκρήξεις

sheikha-mozah_yacht_1407_1920-1080_ new
ΚΟΣΜΟΣ

Το εντυπωσιακό δώρο του πρώην εμίρη του Κατάρ στη σύζυγό του, Σεΐχα Μόζα μπιντ Νάσερ: Μία θαλαμηγός σύμβολο πολυτέλειας και αγάπης (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καραλής: Έκτος σερί τίτλος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Στο 30,8% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, στο 16,8% η ΕΛ.Α.Σ - Τρίτο το ΠΑΣΟΚ

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και το πορτοφόλι και το κινητό που εντοπίστηκαν στο γραφείο του δικηγόρου

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 09:38
germanou
LIFESTYLE

Fake AI βίντεο «συνέλαβε» τη Ναταλία Γερμανού – «Θα κινηθώ νομικά»

mikroskopio
ΥΓΕΙΑ

Νέα ελπίδα για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση: Έλληνας επιστήμονας αποκαλύπτει τον ρόλο του μικροβιώματος και του TLR5

syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

«Η εκδοχή της ληστείας δεν στέκει»: Η δικηγόρος της οικογένειας της νεκρής διασώστριας, στη Σύρο, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του 41χρονου

1 / 3