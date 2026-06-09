Laser μυωπίας: Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για την επέμβαση και γιατί;

Η διόρθωση της μυωπίας και άλλων διαθλαστικών σφαλμάτων της όρασης με λέιζερ είναι από τις πιο δημοφιλείς και ασφαλείς οφθαλμολογικές επεμβάσεις.

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει λέιζερ, με τους περισσότερους να απαλλάσσονται οριστικά από τα διορθωτικά γυαλιά ή τους φακούς επαφής τους. Ποια είναι όμως η καλύτερη εποχή για τη διενέργεια της επέμβασης;

«Πολλοί φοβούνται ότι το καλοκαίρι δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για μια διαθλαστική επέμβαση με λέιζερ, αλλά αυτό δεν ισχύει. Κάποτε έπαιζε ρόλο η εποχή, γιατί με τις παλαιού τύπου επεμβάσεις η περίοδος ανάρρωσης ήταν παρατεταμένη (έφτανε ακόμα και τους δύο μήνες) και υπήρχε σημαντικός κίνδυνος μετεγχειρητικών λοιμώξεων ή άλλων επιπλοκών. Με τις εξελιγμένες μεθόδους που χρησιμοποιούμε σήμερα, όμως, η ανάρρωση είναι γρήγορη και οι επεμβάσεις ασφαλείς, εφόσον ο ασθενής τηρεί τις συστάσεις του οφθαλμιάτρου του», αναφέρει ο δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Σε μελέτη που είχε δημοσιευθεί στο ιατρικό περιοδικό «Journal of Cataract & Refractive Surgery», είχαν συγκριθεί οι εκβάσεις περισσότερων από 1.000 ατόμων με μυωπία (διάμεση ηλικία: 35 έτη ± 9, 39,8% άνδρες) που υποβλήθηκαν σε διαθλαστική επέμβαση με λέιζερ (μέθοδος LASIK).

Στον ένα μήνα από την επέμβαση δεν υπήρχε ιδιαίτερη διαφορά στο κλινικό αποτέλεσμα μεταξύ όσων είχαν χειρουργηθεί χειμώνα και όσων είχαν χειρουργηθεί το καλοκαίρι. Ακόμη, η ασφάλεια και οι μετεγχειρητικές επιπλοκές ήταν παρόμοιες.

«Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί στα αμερικανικά και στα ευρωπαϊκά συνέδρια. Επιπλέον, η εφαρμογή της νέας τεχνικής Smile από το 2023 (σημαντικά βελτιωμένη από την προγενέστερη που εφαρμόσαμε πρώτοι στην Ελλάδα από το 2015) σημαίνει ότι σε λιγότερο από 24 ώρες από την επέμβαση εκατοντάδες συμπολίτες μας μπορούν να επιστρέψουν σε όλες τις δραστηριότητες, όπως μπάνιο, γυμναστική, όλα τα σπορ κ.λπ. χωρίς να εμπλέκεται περιοριστικά σαν παράγοντας η εποχή και οι κλιματικές συνθήκες της εκάστοτε στιγμής», τονίζει ο καθηγητής συμπληρώνοντας ότι η τεχνική αυτή προϋποθέτει κάποιες ανατομικές παραμέτρους, τις οποίες όμως πληροί το περίπου 90% του πληθυσμού.

Ποια είναι τα πλεονέκτημα της επέμβασης το καλοκαίρι

Η επέμβαση στα μάτια το καλοκαίρι έχει και κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις άλλες εποχές του χρόνου, γιατί:

-Η αυξημένη δυνατότητα να πάρει κάποιος άδεια από τη δουλειά του, επιτρέπει να γίνει χωρίς βιασύνη η ανάρρωση.

-Τα σύγχρονα, κλιματιζόμενα κτήρια δημιουργούν ένα σταθερό περιβάλλον, που επίσης διευκολύνει την ανάρρωση.

-Το πιο χαλαρό πρόγραμμα του καλοκαιριού εξάλλου διευκολύνει τους επανελέγχους της όρασης που μπορεί να χρειασθούν.

Το μειονέκτημα όμως είναι πως θα χρειαστούν προστασία τα μάτια από τον ήλιο και από το νερό. «Σε όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις με λέιζερ είναι πάγια η σύσταση να μην έρχονται καθόλου τα μάτια σε επαφή με το νερό ή με τον ιδρώτα για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την επέμβαση. Ακόμα και το λούσιμο πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα αποτρέψει την επαφή του νερού με τα μάτια, ακόμα και αν τα βλέφαρα είναι κλειστά. Συνιστάται επίσης να αποφευχθεί η κολύμβηση για 7-10 μέρες, αναλόγως με την επέμβαση που έχει γίνει», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος.

Εξίσου σημαντικό είναι να φοράτε συνεχώς μετά την επέμβαση καλής ποιότητας, προστατευτικά γυαλιά ηλίου στους υπαίθριους χώρους, προσθέτει. Και αυτό γιατί τα μάτια θα έχουν τις πρώτες μέρες ευαισθησία στο έντονο φως, ενώ γενικότερα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση των ματιών στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου.

Κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες, καλό είναι να φοράτε και καπέλο με φαρδύ γείσο στους εξωτερικούς χώρους, για πρόσθετη προστασία των ματιών σας.

Η αυξημένη ευαισθησία τους στο έντονο φως συνήθως υποχωρεί μετά από περίπου μία εβδομάδα, αλλά η προστασία των ματιών πρέπει να συνεχιστεί.

Η λήψη αυτών των μέτρων, όμως, δεν σημαίνει πως οι καλοκαιρινές δραστηριότητες είναι επικίνδυνες για τα μάτια, ούτε ότι η ζέστη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επούλωση. Αυτοί είναι μύθοι που έχουν καταρριφθεί προ πολλού, από τα εκατομμύρια ανθρώπους στις πιο ζεστές χώρες του κόσμου που υποβάλλονται σε διαθλαστικές επεμβάσεις με λέιζερ το καλοκαίρι.

Μετά το τέλος της αποθεραπείας, ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τις διακοπές του με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερο άγχος, αφού θα βλέπει καθαρά μέρα και νύχτα, όπου κι αν βρίσκεται, χωρίς να εξαρτάται από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής του.

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