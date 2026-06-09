ΙΣΑ: «Απαράδεκτη η καθυστέρηση πληρωμών στους στρατιωτικούς γιατρούς»

Την άμεση διευθέτηση του ζητήματος της πληρωμής των Στρατιωτικών Ιατρών που υπηρετούν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Χούπη, με κοινοποίηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Δένδια.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής: «Η καθυστέρηση στην καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων προς τους ιατρούς που υπηρετούν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ είναι απαράδεκτη. Οι ιατροί των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ προσφέρουν καθημερινά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, στηρίζοντας ένα κρίσιμο τμήμα του υγειονομικού συστήματος της χώρας. Είναι ζήτημα θεσμικής συνέπειας και σεβασμού προς το ιατρικό σώμα να εφαρμόζονται χωρίς καθυστερήσεις οι προβλεπόμενες διατάξεις και να αποδίδονται εγκαίρως οι νόμιμες αποζημιώσεις».

Ειδικότερα, στην επιστολή του, ο ΙΣΑ αναφέρει τα εξής: Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ΄ αριθμόν Φ.900/44/860682/Σ.409 (ΦΕΚ Β΄/1853/2026) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθορίσθηκε η αποζημίωση και η διαδικασία καταβολής της, των ειδικών ιατρών, των ειδικευόμενων ιατρών και των ιατρών χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (Σ.Ν.) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ ενημερώθηκε από συναδέλφους ιατρούς ότι παρά την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ, αλλά και την αναδρομική ισχύ της από 01.01.2026, έως και σήμερα δεν έχουν λάβει χώρα οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καταβληθεί στις ανωτέρω κατηγορίες ιατρών η οφειλόμενη αποζημίωση.

Όπως αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, και για τον λόγο τούτο προσβλέπουμε στις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς σας».

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