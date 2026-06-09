Νέοι αξονικοί τομογράφοι αξίας πάνω από 800.000 ευρώ στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»

Δύο νέους αξονικούς τομογράφους διαθέτει πλέον το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι», δωρεά της εταιρίας «LA VIE MARKETING», που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες υγείας των καρκινοπαθών, ενισχύοντας τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και ακριβείας στο σχεδιασμό της θεραπείας.

Τα εγκαίνια πραγματοποίησε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσία των δωρητών Δήμητρας Κατσαφάδου, Νίκου και Κυριάκου Μαλακοδήμου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Θεόδωρος Τσουρούλας, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης.

Αναλυτικά η δωρεά αξίας 840.000 ευρώ συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου.

Ειδικότερα:

• Διαμορφώθηκε δεύτερη αίθουσα στη Μονάδα Μελέτης Ύπνου,

• Δημιουργήθηκε νέα Μονάδα Εμφραγμάτων στην Καρδιολογική Κλινική μέσω της ανακαίνισης και ενοποίησης δύο θαλάμων, ενισχύοντας την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ασθενείς.

• Αναβαθμίστηκε πλήρως ο χώρος του Αξονικού Τομογράφου των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με την εγκατάσταση νέου αξονικού τομογράφου 128 τομών και σύγχρονου συστήματος έγχυσης σκιαγραφικού, ενισχύοντας τις δυνατότητες άμεσης διάγνωσης και διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών.

• Στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα εγκαταστάθηκε νέος αξονικός τομογράφος σχεδιασμού θεραπείας, συνοδευόμενος από εξειδικευμένο εξοπλισμό επεξεργασίας εικόνων και συστήματα laser, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ακρίβεια και την ποιότητα του θεραπευτικού σχεδιασμού για τους ογκολογικούς ασθενείς.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ευχαρίστησε την οικογένεια Μαλακοδήμου-Κατσαφάδου, υποσχέθηκε να φέρει καινούργιο, πρωτοποριακό εξοπλισμό στο νοσοκομείο, δηλώνοντας ότι:

«Έχουμε και άλλες εκπλήξεις μπροστά. Δεν θα σας τις ανακοινώσω σήμερα γιατί είμαστε στη διαδικασία εγκρίσεων.

Θα φέρουμε όμως και καινούργιο εξοπλισμό στο νοσοκομείο αυτό τελείως πρωτοποριακό.

Το όραμά μου είναι το νοσοκομείο αυτό να μετεξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ένα από τα καλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Έχει τους χώρους, είναι σε πολύ καλό γεωγραφικό σημείο, έχει εξαιρετικό προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό, το ενισχύουμε διαρκώς, θα το ενισχύσουμε και άλλο.

Άρα τι μένει; Μένει να το στηρίξουμε οικονομικά και υλικοτεχνικά για να μπορέσει να κάνει ένα μεγάλο άλμα προς τα μπρος.

Το κάνουμε, θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και σύντομα αυτό το νοσοκομείο θα είναι ακόμα καλύτερο από ότι είναι σήμερα».

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