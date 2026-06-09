Οι δραματικές ελλείψεις σε δημόσια κέντρα αποκατάστασης και δομές χρόνιων πασχόντων «λυγίζουν» οικονομικά την Ελληνική οικογένεια

Μπορεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να κόβει διαρκώς κορδέλες, εγκαινιάζοντας στα δημόσια νοσοκομεία ανακαινισμένες πτέρυγες και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και των δωρητών – και καλώς πράττει-, ωστόσο υπάρχουν ακόμα τεράστιες ελλείψεις στις δομές αποστάσεις, ηλικιωμένων και χρόνιων πασχόντων.

Το κόστος που είναι ιδιαίτερα υψηλό στον ιδιωτικό τομέα φαίνεται ότι εξακολουθεί να επιβαρύνει την ελληνική οικογένεια, καθώς έχει την αποκλειστική φροντίδα ατόμων με αναπηρία εκ γενετής ή λόγω ατυχήματος ( π.χ τροχαία, εγκεφαλικά κλπ), παιδιά με αυτισμό, κατάκοιτων ηλικιωμένων ή ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με άνοια, Πάρκινσον και άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Χρόνιοι πάσχοντες που χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα που όμως είναι ανύπαρκτη, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες δημόσιες δομές με συνέπεια η ελληνική οικογένεια να αναγκάζεται να βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για μια αξιοπρεπή και ασφαλή φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό για τον άνθρωπο της που την έχει ανάγκη. Εάν αυτή η οικονομική δυνατότητα δεν υπάρχει, τότε το σπίτι είναι μονόδρομος όπου αναγκαστικά ένα από τα μέλη της οικογένειας – συνήθως η μητέρα η κόρη, η σύζυγος- ασχολείται αποκλειστικά με τη φροντίδα του χρόνιου πάσχοντα.

Τα παραπάνω άλλωστε αναδεικνύονται και από την μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ( ΙΟΒΕ) με τίτλο «Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα». Η μελέτη αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, την υποκειμενική εμπειρία των νοικοκυριών για την επιδείνωση των ανισοτήτων. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι δημόσιες δαπάνες για μακροχρόνια φροντίδα αντιστοιχούν μόλις στο 0,16% του ΑΕΠ, έναντι 1,71% στην ΕΕ και ότι το οικονομικό βάρος αυτών των ευάλωτων ομάδων ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια.

Τα βασικά ευρήματα της νέας μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ παρουσίασε χθες σε ειδική εκδήλωση ο κ. Αντώνης Μαυρόπουλος, Ανώτερος Ερευνητής του ΙΟΒΕ, ενώ ομιλία για τις τάσεις ανισοτήτων στην Ευρώπη πραγματοποίησε ο κ. Jonathan Cribb, Deputy Director του Institute for Fiscal Studies (IFS) του Λονδίνου

Παρά τις βελτιώσεις που καταγράφονται μετά την κρίση, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εξακολουθεί να επηρεάζεται σημαντικά από το εισόδημα. Η υψηλή εξάρτηση από ιδιωτικές πληρωμές μεταφέρει σημαντικό μέρος του κόστους στα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Βασικά ευρήματα της μελέτης είναι:

Όπως δείχνει ο πίνακας 1 παρακάτω:

-Η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην ΕΕ.

-Το 32% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτημόριο δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας, έναντι 10% στο υψηλότερο.

-Τα χρόνια νοσήματα αφορούν το 30% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτημόριο, έναντι 18% στο υψηλότερο.

-Οι οικονομικές ανισότητες μεταφράζονται σε σημαντικές διαφορές στην κατάσταση υγείας και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής.

Πίνακας 1: Ποσοστό ατόμων με προβλήματα υγείας ανά εισοδηματικό τεταρτημόριο

Μακροχρόνια φροντίδα

Σύμφωνα με τη μελέτη η μακροχρόνια φροντίδα, δηλαδή το σύνολο υπηρεσιών και υποστήριξης που απευθύνονται σε άτομα τα οποία, λόγω σωματικής ή/και ψυχικής ευαλωτότητας ή αναπηρίας, εξαρτώνται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα από βοήθεια για δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και χρειάζονται συνεχή φροντίδα.

Ωστόσο στη χώρα μας η μακροχρόνια φροντίδα αποτελεί έναν από τους πιο αδύναμους πυλώνες κοινωνικής προστασίας. Καθώς ο πληθυσμός γηράσκει με ταχείς ρυθμούς, η Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στην οικογένεια για την παροχή φροντίδας, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, που απασχολούνται αποκλειστικά με τη φροντίδα αυτών των ατόμων ( π.χ παιδιά με νευρολογικές παθήσεις, γονείς με άνοια, σύζυγοι, αδέλφια με εγκεφαλικά, θυματα τροχαίων ατυχημάτων κλπ).

Γράφημα 2. Δημόσια συνολική δαπάνη μακροχρόνιας φροντίδας (ως ποσοστό του ΑΕΠ), 2023

Οι δημόσιες δαπάνες για μακροχρόνια φροντίδα αντιστοιχούν μόλις στο 0,16% του ΑΕΠ, έναντι 1,71% στην ΕΕ, όπως δείχνει ο πίνακας 2, παραπάνω. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς τη χρηματοδότηση υπηρεσιών φροντίδας.

Σημειώνεται ότι τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες κάλυψης αναγκών φροντίδας και η άτυπη οικογενειακή φροντίδα εξακολουθεί να αποτελεί τον κυρίαρχο μηχανισμό υποστήριξης των ευάλωτων ατόμων της κοινωνίας μας.

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