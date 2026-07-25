Αδιανόητο περιστατικό στα Χανιά: Άφησε γράμμα στα παιδιά της ότι θα αυτοκτονήσει και… πήγε βόλτα στην παραλία

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Όταν οι αστυνομικοί στα Χανιά ειδοποιήθηκαν από δύο ανήλικα παιδιά που ήταν πολύ ταραγμένα, ότι η μητέρα τους, τους άφησε γράμμα με το οποίο τα ενημέρωνε πως θα αυτοκτονήσει, κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και έσπευσαν στο ξενοδοχείο όπου έμεναν τα παιδιά με τη μητέρα τους, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χανίων. Η οικογένεια από τη Νορβηγία, βρισκόταν στην περιοχή για τουρισμό.

Παρέμβαση εισαγγελέα και ψυχιατρική εξέταση

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες με σκοπό να εντοπίσουν τη γυναίκα μέχρι που την βρήκαν, ευτυχώς εν ζωή και καλά στην υγεία της. Η γυναίκα την ώρα της μεγάλης κινητοποίησης και ενώ τα παιδιά της αγωνιούσαν έντρομα, έκανε βόλτα στην παραλία.

Ο εισαγγελέας διέταξε την αναγκαστική προσαγωγή της με σκοπό να εξεταστεί από ψυχίατρο ο οποίος θα εκτιμήσει την κατάσταση και θα κρίνει αν πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη αναχώρηση της οικογένειας για τη Νορβηγία που είναι προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο (25/07).

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