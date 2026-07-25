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25.07.2026 14:57

Ο καιρός τρελάθηκε: Χιόνισε στον Όλυμπο καλοκαιριάτικα (Video)

25.07.2026 14:57
OLYMPOS

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Περισσότερο χειμώνα παρά καλοκαίρι θύμισε ο καιρός στον Όλυμπο χθες Παρασκευή (24/7) εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα.

Στο «βουνό των θεών» σημειώθηκε χιονόπτωση με αποτέλεσμα σε κάποια σημεία να το στρώσει, ένα μάλλον σπάνιο θέαμα για τέλη Ιουλίου, ενώ την ίδια στιγμή η θερμοκρασία είχε πάρει την κατηφόρα.

Στα social media δημοσιεύτηκαν βίντεο που έδειχναν τη σπάνια αυτή εικόνα και με μια ματιά στα σχόλια μπορεί να διαπιστώσει κανείς την έκπληξη των περισσότερων χρηστών, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που έδειξαν να απολαμβάνουν αυτό το απρόοπτο του καιρού.

Στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν καταιγίδες και χαλάζι, ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι και αξίζει να σημειωθεί πως φθινοπωρινό ήταν και σήμερα (25/7) από νωρίς το πρωί το σκηνικό του καιρού με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη να μην ξεπερνάει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, η μέγιστη τιμή της προβλέπεται πως θα είναι οι 28 βαθμοί, μια τιμή χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

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