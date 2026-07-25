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25.07.2026 16:03

O πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, στόχος του αιγύπτιου με τη χειροβομβίδα

25.07.2026 16:03
ntogiakos

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Το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, είχε στόχο ο Αιγύπτιος που συνελήφθη την Παρασκευή.

Ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν εδώ και αρκετό διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς οι Aρχές είχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αιγύπτιος κακοποιός φέρεται να είχε λάβει εντολή να «χτυπήσει» την οικία δικαστικού λειτουργού.

Ψάχνουν στοιχεία στη χειροβομβίδα

Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επενέβησαν πριν από την επίθεση. Ο δράστης εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε στο χτύπημα. Οι άνδρες του ελληνικού FBI τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατάσχεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί πλέον ερευνούν την προέλευση της χειροβομβίδας και προσπαθούν να εντοπίσουν τη διαδρομή της, εξετάζοντας από ποιον και πότε την προμηθεύτηκε ο αιγύπτιος, που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Η χειροβομβίδα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί για τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό (DNA).

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

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