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25.07.2026 17:43

Παπάγου: 25χρονος ξυλοκοπήθηκε από 10 άτομα μέσα στο σπίτι του – Τον απείλησαν και με μαχαίρι

25.07.2026 17:43
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Τρεις νεαροί συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς το πρωί της περασμένης Τρίτης (21/07), οι οποίοι από κοινού με συνεργούς τους με τη χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκαν να ληστέψουν 25χρονο εντός της οικίας του στην περιοχή του Παπάγου.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας ηλικίας 17 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα επτά άτομα, εκ των οποίων οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της Τρίτης περίπου 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι συλληφθέντες, μετέβησαν στην οικία του 25χρονου στην περιοχή του Παπάγου, λόγω προσωπικών διαφορών και αφού εισήλθαν στο εσωτερικό, τον ακινητοποίησαν.

Εκεί τον γρονθοκόπησαν και απαίτησαν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό. Η εγκληματική τους δράση κορυφώθηκε όταν ο 19χρονος συλληφθείς απείλησε με μαχαίρι το θύμα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 25χρονο παθόντα, ο οποίος μετέβη σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. και συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων ταυτοποίησαν και εντόπισαν τους συλληφθέντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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