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25.07.2026 14:03

Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκε η φρικιαστική επίθεση σε βάρος 69χρονου κτηνοτρόφου 2 χρόνια μετά – Έξι οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους και δικαστική υπάλληλος

25.07.2026 14:03
PERIPOLIKO

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Σχεδόν δύο χρόνια μετά εξιχνιάσθηκε η αποτρόπαιη επίθεση σε βάρος 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το cretalive.gr, oι Αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει συνολικά έξι πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, όλοι Κρητικοί, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία εκ των γυναικών είναι δικαστική υπάλληλος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη δικαστική υπάλληλο αποδίδεται ότι, εκμεταλλευόμενη την υπηρεσιακή της ιδιότητα, παρείχε πληροφορίες οι οποίες φέρεται να παρεμπόδιζαν την εξέλιξη των ερευνών και να διευκόλυναν τους εμπλεκόμενους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι τέσσερις άνδρες, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι ήδη έγκλειστος, για την επίθεση με καυστικό υγρό που είχε σημειωθεί αργότερα με θύμα τον γιο του 69χρονου κτηνοτρόφου.

Η δεύτερη γυναίκα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν έχει συλληφθεί, είναι η σύζυγος του έγκλειστου.

Τον πυροβόλησαν και του έκοψαν τη γλώσσα

H φρικιαστική επίθεση σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι δράστες πυροβόλησαν στα πόδια και το χέρι τον 69χρονο και του έκοψαν τη γλώσσα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση.

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