Ενωτικό κίνημα για την Ανατροπή: «Χωρίς γάντια, σύριγγες και αλλά αναλώσιμα υλικά το Νοσοκομείο της Νίκαιας»

Τραγικές ελλείψεις στο νοσοκομείο της Νίκαιας καταγγέλλει το Ενωτικό κίνημα για την Ανατροπή, τονίζοντας ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση είναι αποτέλεσμα της σκόπιμης υποχρηματοδότησης αλλά και της κακοδιαχείρισης, που θέτει σε κίνδυνο της ζωή των ασθενών.

Όπως καταγγέλλει στη ανακοίνωσή του το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά, τους τελευταίους μήνες παραμένουν ανεκτέλεστες εκατοντάδες παραγγελίες αναγκαίου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού τελείως απαραίτητου στο Χειρουργείο, στις Κλινικές, στα Εργαστήρια και στα Ιατρεία δηλαδή στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών αλλά και στα Τακτικά Ιατρεία.

Τι λείπει

Οι παραγγελίες αυτές αφορούν στοιχειώδη και τελείως απαραίτητα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά όπως :

-σωλήνες τραχειοστομίας,

-στοματοφαρυγγικούς αεραγωγούς,

-σύριγγες,

-γάντια,

-χειρουργικά καλύμματα και πεδία μιας χρήσης,

– αιμοστατικά,

-χειρουργικές κόλλες,

-αναλώσιμα επισκευής φορητών αναπνευστήρων και πάρα πολλά άλλα.

Επίσης απαραίτητα βοηθητικά προϊόντα όπως καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά.

Μάλιστα το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, τονίζει ότι κατέχει τα στοιχεία με τους αριθμούς των εντολών των προμήθειων που δεν έχουν διεκπεραιωθεί

«Στην διάθεσή μας είναι δεκάδες αριθμοί μητρώου τέτοιων αδιεκπεραίωτων εντολών. Η διοίκηση δεν απαντά στα ερωτήματα που έχουμε θέσει δημόσια εδώ και 10 μέρες (αν όντως έχει μηδενιστεί το χρηματικό κονδύλι προμήθειας αναλώσιμων υλικών του νοσοκομείου, ποιος θα έχει την ευθύνη για επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών λόγω των ελλείψεων κλπ).» εξηγεί στην ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή και συνεχίζουν: «Αντί για απαντήσεις η διοικήτρια (κατά την συνήθη της τακτική) προσπαθεί διαρκώς να μεταφορτώσει στο διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου τις ευθύνες της ίδιας της διοικήτριας, του διοικητή της 2ης ΥΠΕ, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και κάποιων περίεργων «ιδιωτικών εταιρειών οικονομικής διαχείρισης» (που γι’ αυτές προφανώς υπάρχουν λεφτά όπως υπάρχουν και για τους λοιπούς ιδιώτες εργολάβους ενώ δεν υπάρχουν λεφτά για το τελείως αναγκαίο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό).».

Σύμφωνα με τους ίδιους : «Η αλήθεια όμως ΔΕΝ κρύβεται. Η υποχρηματοδότηση και η κακοδιοίκηση του νοσοκομείου μας αποτελούν ΣΚΟΠΙΜΕΣ κυβερνητικές επιλογές. Τις τελευταίες μέρες παρατηρούνται ελλείψεις ακόμα και στα πιο στοιχειώδη (γάντια αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα, χειρουργικές μάσκες και άλλα.». Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή τονίζει ότι θα αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο (συνδικαλιστικό αλλά ΚΑΙ νομικό) για την προστασία της ασφάλειας των ασθενών.

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