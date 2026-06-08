«Όχι» του Συλλόγου Ιατρών Δράμας στην πρόταση του υπουργείου Υγείας για μετακινουμένους γιατρούς

Την αντίδραση του Συλλόγου Ιατρών Νοσοκομείου Δράμας προκαλεί η πρόταση του υπουργείου Υγείας, που προβλέπει οι άγονες οργανικές θέσεις του δημόσιου θεραπευτηρίου να προκηρύσσονται σε άλλα νοσοκομεία και στη συνέχεια οι γιατροί να μετακινούνται εκ περιτροπής, για την κάλυψη των αναγκών του.

Υπενθυμίζουμε ότι στο νοσοκομείο της Δράμας, οι προκηρύξεις θέσεων συνεχίζουν να βγαίνουν άγονες, παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί γενναία οικονομικά κίνητρα από το αρμόδιο υπουργείου αλλά και τον δήμο. Ειδικά, για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην παθολογική κλινική, το Υπουργείο Υγείας και ο Δήμος Δράμας προσφέρουν συνολικά επιπλέον κίνητρα ύψους 7.200 ευρώ ετησίως συν 18.000 ευρώ για στέγαση και σίτιση ανά παθολόγο.

Ο Σύλλογος των Ιατρών του νοσοκομείου Δράμας, με επικεφαλής την κα Παρθένα Κιόρτεβε, ωστόσο, επισημαίνει ότι: «το Νοσοκομείο μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δορυφόρος μεγάλων νοσοκομείων ούτε ως χώρος προσωρινής στάθμευσης μετακινούμενων γιατρών. Οι πολίτες της Δράμας πληρώνουν τους ίδιους φόρους και έχουν τα ίδια συνταγματικά δικαιώματα στην υγεία με τους πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων».

Μάλιστα προτείνει στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «να δοθεί αφενός προτεραιότητα στη στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων και αφετέρου να εφαρμοστεί υποχρεωτική θητεία των νέων μόνιμων ειδικών ιατρών επί πενταετία στα άγονα νοσοκομεία τύπου Α ,προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα διορισμού και μετακίνησης τους σε κεντρικά νοσοκομεία της χώρας».

Γιατί δεν θέλουν οι Παθολόγοι να πάνε στη Δράμα;

Η χρόνια εγκατάλειψη και η δραματική έλλειψη προσωπικού, είναι οι κύριοι λόγοι που οι γιατροί «γυρίζουν την πλάτη» στις επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις θέσεων του υπουργείο Υγείας για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις αρχές Οκτωβρίου 2024, κατατέθηκαν μαζικές παραιτήσεις 12 γιατρών του παθολογικού τομέα στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης, ιδιαίτερα της Παθολογικής Κλινικής. Ωστόσο, μετά από παρεμβάσεις και διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Υγείας, η πλειονότητα των γιατρών ανακάλεσαν τις παραιτήσεις τους.

Παρά τα οικονομικά κίνητρα που προσφέρουν τόσο το υπουργείου Υγείας όσο και ο Δήμος, οι γιατροί φαίνεται ότι εξακολουθούν να φοβούνται ότι θα εγκλωβιστούν σε ένα νοσοκομείο με εξαντλητικά ωράρια, χωρίς ρεπό και άδειες.

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