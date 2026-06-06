ΕΚΕΑ: Ενημέρωση για τη θαλασσαιμία

Την ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία – Θαλασσαιμία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α), την Κυριακή 7/6 (10 πμ) στο Ινστιτούτο Παστέρ, στηρίζει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

Το ΕΚΕΑ συνδράμει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανεκτίμητη αξία της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας για την υγεία και τη ζωή των ασθενών.

Η εκδήλωση της Κυριακής, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση, διάλογο γύρω από τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις και ανάδειξη των αναγκών των ατόμων που ζουν με τη νόσο.

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