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ΥΓΕΙΑ

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22.10.2025 11:12

Μεσογειακή Αναιμία: Τέλος εποχής για τις μεταγγίσεις αίματος – Δύο ασθενείς είναι υγιείς στην Ελλάδα με γονιδιακή θεραπεία

22.10.2025 11:12
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Δυο ασθενείς με μεσογειακή αναιμία στην Ελλάδα, είναι πλήρως υγιείς από τη νόσο και δεν χρειάζονται πλέον να υποβάλλονται στη διαδικασία μετάγγισης αίματος

Πρόκειται για ένα θαύμα της ιατρικής επιστήμης που πλέον είναι πραγματικότητα χάρη στη γονιδιακή θεραπεία που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης.

Η πρόοδος της Ιατρικής τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Όχι μόνο στην ανακάλυψη των αιτιών πολλών μέχρι πρότινος ανίατων ή αγνώστου αιτιολογίας νοσημάτων, αλλά κυρίως στην ανάπτυξη νέων, στοχευμένων θεραπειών.

Μία από αυτές είναι η γονιδιακή θεραπεία, δηλαδή η διόρθωση γενετικών ελαττωμάτων μέσω παρέμβασης στο DNA του ίδιου του ασθενούς.

«Η γονιδιακή θεραπεία για ασθενείς με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις μεσογειακή αναιμία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της αιματολογίας των τελευταίων ετών και εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα, αποκλειστικά στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, όπου έχουν ήδη αναφερθεί περιπτώσεις ίασης δύο ασθενών», επισημαίνουν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας (ΙΣΗ) Πρόδρομος Ισαακίδης, Χειρουργός και ο Συντονιστής Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΙΣΗ και ο Αντώνιος Λιόλιος, Παθολόγος – Εντατικολόγος.

Τι είναι η Μεσογειακή αναιμία

Η μεσογειακή αναιμία οφείλεται σε γενετικό ελάττωμα, το οποίο εμποδίζει τον οργανισμό να παράγει επαρκή ή φυσιολογική αιμοσφαιρίνη.

Σε πολλούς ασθενείς, αυτό σήμαινε δια βίου εξάρτηση από συχνές μεταγγίσεις αίματος, με όλες τις επιπλοκές και δυσκολίες που συνεπάγεται η διαδικασία αυτή.

«Πλέον, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, μπορούμε να παρέμβουμε στον ίδιο τον γενετικό κώδικα του ασθενούς και να διορθώσουμε το ελάττωμα στα αιμοποιητικά κύτταρα. Μετά τη θεραπεία, ο οργανισμός αρχίζει να παράγει φυσιολογική αιμοσφαιρίνη, μειώνοντας ή και εξαλείφοντας την ανάγκη για μεταγγίσεις.» όπως εξηγούν οι ειδικοί.

Η διαδικασία είναι εξατομικευμένη και πραγματοποιείται μία μόνο φορά στη ζωή του ασθενούς. Για πολλούς, η θεραπεία αυτή σηματοδοτεί ένα πραγματικό «Τέλος Εποχής», ανοίγοντας τον δρόμο προς την ανεξαρτησία από τις μεταγγίσεις και τις επιπλοκές τους.

Με αφορμή αυτές τις εντυπωσιακές εξελίξεις, ο ΙΣΗ διοργανώνει σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Γονιδιακή θεραπεία για ασθενείς με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις μεσογειακή αναιμία: Τέλος εποχής.».

Καλεσμένη ομιλήτρια: Ευαγγελία Γιαννάκη, Αιματολόγος – Διευθύντρια της Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας και Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά και όσοι επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://medicalwebinars.blogspot.com/2025/09/mesogeiaki-anaimia.html

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