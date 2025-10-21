ΙΣΑ: Αγανάκτησή για την εμφάνιση του ψευδοκράτους των κατεχόμενων σε ερωτηματολόγιο ευρωπαϊκού ιατρικού φορέα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για το γεγονός ότι ευρωπαϊκοί ιατρικοί φορείς συμπεριλαμβάνουν σε επίσημο ερωτηματολόγιο το ψευδοκράτος των κατεχομένων, παραλείποντας την αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για ερωτηματολόγιο της FEMS (Federation Européenne des Médecins Salariés) που διακίνησε η UEMS (European Union of Medical Specialists) και εκ παραδρομής προώθησε ο ΠΙΣ.
Αποτελεί προσβολή απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και τον Ελληνισμό, ενώ αντιβαίνει ευθέως στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από τα ευρωπαϊκά ιατρικά όργανα (UEMS, FEMS, CPME) τα κάτωθι:
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της CPME (Standing Committee of European Doctors), στέλνοντας σαφές μήνυμα θεσμικής ευθύνης και αξιοπρέπειας.
Ο ΙΣΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την αδιάρρηκτη συνεργασία του ελληνικού και του κυπριακού ιατρικού κόσμου, που ενώνεται από κοινές αξίες, ιστορία και επιστημονική αλληλεγγύη, και θα παραμείνει θεματοφύλακας του κύρους και της ενότητας της ιατρικής κοινότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
