ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

20.10.2025 20:35

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

20.10.2025 20:35
pavlos-polakis

Τη «σφραγίδα» του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ο Παύλος Πολάκης ότι φέρει το Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο, του οποίου τα εγκαίνια θα γίνουν αύριο (21/10).

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο με 130 εκατομμύρια ευρώ χρέη αλλά κατάφερε να το παραδώσει το 2019 χωρίς χρέη και με περίπου 4 – 5 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα στο ταμείο του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.

«Μέχρι το τέλος του 2017 είχαμε ξεχρεώσει. Καταφέραμε και ξεχρεώσαμε τα 130 εκατ. χρέη, δίνοντας 85 εκατ. σε προμηθευτές και αναγκάζοντας του να δώσουν σοβαρότατη έκπτωση. Έτσι το Ωνάσειο ισορρόπησε με αύξηση 5 εκατ. ευρώ της επιχορήγησης του, με μία μεγάλη ρύθμιση στα εργασιακά του και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση για τον εξοπλισμό. Μάλιστα, όταν παραδώσαμε το 2019 το Ωνάσειο είχε από χρέος 130 εκατ. ευρώ είχε περίπου 4-5 εκατ. ευρώ ταμείο», συμπλήρωσε.

«Εμείς θα το λειτουργούσαμε το 2022»

Το Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο φτιάχτηκε από το ίδρυμα Ωνάση, όταν ξεχρεώσαμε το Ωνάσειο, γιατί ο κ. Παπαδημητρίου, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Ωνάση ήθελε να κάνει τη συνέχιση της δωρεάς, όμως δεν το αποφάσιζαν γιατί το Ωνάσειο είχε χρέη», τόνισε ο Παύλος Πολάκης.,

Τέλος άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης ότι καθυστέρηση η ολοκλήρωση του. «Ακολούθησε ένας μαραθώνιος ενός χρόνου για να φτάσουμε το 2019 που έπρεπε να γίνουν τα εγκαίνια της θεμελίωσης. Τέλειωσε μετά από 6 χρόνια. Αν είμασταν εμείς στην κυβέρνηση το 2022 θα λειτουργούσε».

