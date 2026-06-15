Viral οι πανηγυρισμοί των Ιαπώνων στο 2-2 κόντρα στην Ολλανδία – Περίμεναν το φανάρι για να βγουν στον δρόμο να πανηγυρίσουν

Οι Ιάπωνες είναι γνωστό πως είναι άνθρωποι της… τάξης, αλλά το να το τηρούν ακόμη και σε πανηγυρισμούς είναι κάτι που σίγουρα στα Βαλκάνια θα προκαλούσε γέλιο και χλεύη.

Γι’ αυτούς πάλι, είναι κάτι φυσιολογικό. Και ο τρόπος που πανηγύρισαν το 2-2 στο ματς με την Ολλανδία, είναι χαρακτηριστικός της κουλτούρας τους.

Μερικές εκατοντάδες κόσμου βγήκε σε κεντρικό δρόμο του Τόκιο για να πανηγυρίσει, ωστόσο περίμενε υπομονετικά στο πεζοδρόμιο μέχρι να ανάψει κόκκινο για τα οχήματα.

Οταν έγινε αυτό, βγήκαν στη μέση του δρόμου και άρχισαν να πανηγυρίζουν. Ομως, 40 δευτερόλεπτα μετά επέστρεψαν πίσω στο πεζοδρόμιο για να μην σταματήσει η κυκλοφορία και περίμεναν για το επόμενο φανάρι.

🇯🇵😂 The most Japanese celebration ever



After Japan’s 2–2 draw against the Netherlands, fans rushed onto Tokyo’s famous Shibuya Crossing to celebrate.



For exactly 40 seconds.



Why? Because the pedestrian light was green.



As soon as it turned red, everyone stopped celebrating… pic.twitter.com/JJVKd6xYa7 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Τώρα γιατί δεν έμειναν να πανηγυρίζουν στην πλατεία ή στα πεζοδρόμια και έκαναν κάτι τέτοιο, θα είχε ενδιαφέρον να απαντηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 6,6 βαθμών στις Φιλιππίνες – Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα



Bloomberg: Πώς θα απομακρυνθούν τα πλοία από το Στενό του Ορμούζ – Οι νάρκες και το ρίσκο για τους πλοιοκτήτες



Φιλιππίνες: Δύο νεκροί σε καμπ ομάδας μπάσκετ πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ – H εν διαστάσει σύζυγός του και η κόρη της τον κατηγορούν για κακοποιήσεις