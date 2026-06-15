search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 15:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 14:32

Viral οι πανηγυρισμοί των Ιαπώνων στο 2-2 κόντρα στην Ολλανδία – Περίμεναν το φανάρι για να βγουν στον δρόμο να πανηγυρίσουν

15.06.2026 14:32
tokyo-kosmos

Οι Ιάπωνες είναι γνωστό πως είναι άνθρωποι της… τάξης, αλλά το να το τηρούν ακόμη και σε πανηγυρισμούς είναι κάτι που σίγουρα στα Βαλκάνια θα προκαλούσε γέλιο και χλεύη.

Γι’ αυτούς πάλι, είναι κάτι φυσιολογικό. Και ο τρόπος που πανηγύρισαν το 2-2 στο ματς με την Ολλανδία, είναι χαρακτηριστικός της κουλτούρας τους.

Μερικές εκατοντάδες κόσμου βγήκε σε κεντρικό δρόμο του Τόκιο για να πανηγυρίσει, ωστόσο περίμενε υπομονετικά στο πεζοδρόμιο μέχρι να ανάψει κόκκινο για τα οχήματα.

Οταν έγινε αυτό, βγήκαν στη μέση του δρόμου και άρχισαν να πανηγυρίζουν. Ομως, 40 δευτερόλεπτα μετά επέστρεψαν πίσω στο πεζοδρόμιο για να μην σταματήσει η κυκλοφορία και περίμεναν για το επόμενο φανάρι.

Τώρα γιατί δεν έμειναν να πανηγυρίζουν στην πλατεία ή στα πεζοδρόμια και έκαναν κάτι τέτοιο, θα είχε ενδιαφέρον να απαντηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 6,6 βαθμών στις Φιλιππίνες – Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα

Bloomberg: Πώς θα απομακρυνθούν τα πλοία από το Στενό του Ορμούζ – Οι νάρκες και το ρίσκο για τους πλοιοκτήτες

Φιλιππίνες: Δύο νεκροί σε καμπ ομάδας μπάσκετ πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ – H εν διαστάσει σύζυγός του και η κόρη της τον κατηγορούν για κακοποιήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Πολλές» οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Ιράν που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά»

drone_1506_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026 στην Ελλάδα

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα – Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών οι Ντίλιαν και Δημητριάδης, οι «φήμες» διαλύονται στο φως

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 15:52
jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Πολλές» οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Ιράν που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά»

drone_1506_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026 στην Ελλάδα

1 / 3