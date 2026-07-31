Μαρινάκης για τα οικονομικά της ΝΔ: Εξυπηρετούμε τα χρέη μας, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο επί Κυριάκου Μητσοτάκη

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Ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε πλήρως τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ εξυπηρετεί κανονικά τα δάνειά της και ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά τόκους.

Τόνισε χαρακτηριστικά πως «επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ σε δάνειο», επισημαίνοντας τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αλλαγή γραφείων.

«Η ΝΔ εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά από τόκους. Από τότε που εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης, δέκα χρόνια πλέον, η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Όσο είναι πρόεδρος της ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης η ΝΔ έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%. Έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Τα κόμματα οφείλουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν γιατί είναι άδικο να χρεώνεται κάποιος που δεν δημιούργησε ούτε ένα ευρώ δανεισμό μια κατάσταση» ανέφερε συγκεκριμένα.

Αντιπαραβάλλοντας τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο χρέη που ξεπερνούν τα 100 με 120 δισ. ευρώ»

Η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ

Με αφορμή την τελευταία του φράση, υπήρξε αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη: η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα, η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισ. ευρώ». απαντούν στη Κουμουνδούρου.

«Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως κανονικότητα ότι το κόμμα της εξακολουθεί να είναι βυθισμένο σε υπέρογκα τραπεζικά χρέη, την ώρα που χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Μια παράταξη που δεν μπορεί να νοικοκυρέψει ούτε τα δικά της οικονομικά δεν έχει καμία αξιοπιστία να κάνει μαθήματα χρηστής διαχείρισης ούτε να πανηγυρίζει για τις οικονομικές της επιδόσεις» συνέχισαν και καταλήγουν.

«Όσο κι αν επιχειρούν να εξωραΐσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες επτά χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: περισσότερη ακρίβεια, περισσότερη ανασφάλεια και λιγότερη προοπτική».

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