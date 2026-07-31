search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 11:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.07.2026 10:56

ΠΑΣΟΚ: Τρίμηνη διαγραφή για τον Γάκη, στα μαλακά ο Ζήσιμος

31.07.2026 10:56
GAKIS_ZISIMOS2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η κριτική στην ηγεσία… κοστίζει. Επιλεκτικά μεν, αλλά κοστίζει. Αυτό είναι το μήνυμα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ, που εξέτασε τις υποθέσεις δύο μελών της Κεντρικής Επιτροπής, του Βαγγέλη Γάκη και του Γιώργου Ζήσιμου, που επέκριναν την αναιμική δημοσκοπική πορεία του κόμματος, και επισήμαναν τις ευθύνες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ στον Γάκη επιβλήθηκε τρίμηνη αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ενώ στον Ζήσιμο απλή επίπληξη – του είπαν δηλαδή να μην το… ξανακάνει!

Αιτία για την κινητοποίηση του πειθαρχικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ ήταν ένα ιδιαιτέρως αιχμηρό άρθρο του Γάκη (στο ΚΑΡΦΙ), το οποίο αναπαρήγαγε με ζέση ο Ζήσιμος στα κοινωνικά δίκτυα – και οι δύο προέρχονται από την Αιτωλοακαρνανία.

Το περίεργο βέβαια είναι ότι ενώ ο Γάκης είχε παράσχει κάποιες εξηγήσεις (αναδίπλωση είπαν πολλοί ότι έκανε) και ο Ζήσιμος συνέδεσε τη Χαριλάου με… Κάιρο όταν του ζήτησαν να κάνει διόρθωση, τελικά ο πρώτος τιμωρήθηκε και ο δεύτερος έπεσε στα μαλακά.

Κάποιοι λένε ότι η διάκριση υπέρ του Ζήσιμου έγινε επειδή η Χαριλάου δεν ήθελε να… στεναχωρήσει τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, στην επιρροή του οποίου ανήκει το συγκεκριμένο στέλεχος, αλλά πρόκειται απλά για εκτιμήσεις. Άλλωστε μένει να φανεί εάν η συμμαχία Χριστοδουλάκη – Ανδρουλάκη αντέχει ή τρίζει, καθώς ο νεαρός βουλευτής είναι πλέον σε πολλά μέτωπα πολιτικό δίδυμο και με την Άννα Διαμαντοπούλου.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά σε Διαμαντοπούλου για Αυγή και Κόκκινο

Στέλιος Κυμπουρόπουλος: Στα Επείγοντα με κάταγμα, έπεσε από το αμαξίδιο – Η ανάρτηση από το Νοσοκομείο (video)

Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα… έξυπνα γυαλιά με την κάμερα που φορούσε στα νησιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis syn;edrio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για τα οικονομικά της ΝΔ: Εξυπηρετούμε τα χρέη μας, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο επί Κυριάκου Μητσοτάκη

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Νέο Βουτζά: Ατομο καταπλακώθηκε από χώματα – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

doukas_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Δούκα στο Μέγαρο Μαξίμου για την Αθήνα και την ευρωπαϊκή προεδρία του 2027

SKOURIES_ELDORADO
ADVERTORIAL

Eldorado Gold: Ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2026

ceuta-metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: 49.000 μετανάστες πέρασαν στην χώρα μέσα στο 24ωρο – Συνεχίστηκαν οι αφίξεις και τη νύχτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

nero-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδιωτικοποίηση του νερού από την πίσω πόρτα – Καθολικές αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Βοιωτία - Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 11:37
marinakis syn;edrio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για τα οικονομικά της ΝΔ: Εξυπηρετούμε τα χρέη μας, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο επί Κυριάκου Μητσοτάκη

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Νέο Βουτζά: Ατομο καταπλακώθηκε από χώματα – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

doukas_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Δούκα στο Μέγαρο Μαξίμου για την Αθήνα και την ευρωπαϊκή προεδρία του 2027

1 / 3