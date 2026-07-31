ΠΑΣΟΚ: Τρίμηνη διαγραφή για τον Γάκη, στα μαλακά ο Ζήσιμος

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Η κριτική στην ηγεσία… κοστίζει. Επιλεκτικά μεν, αλλά κοστίζει. Αυτό είναι το μήνυμα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ, που εξέτασε τις υποθέσεις δύο μελών της Κεντρικής Επιτροπής, του Βαγγέλη Γάκη και του Γιώργου Ζήσιμου, που επέκριναν την αναιμική δημοσκοπική πορεία του κόμματος, και επισήμαναν τις ευθύνες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ στον Γάκη επιβλήθηκε τρίμηνη αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ενώ στον Ζήσιμο απλή επίπληξη – του είπαν δηλαδή να μην το… ξανακάνει!

Αιτία για την κινητοποίηση του πειθαρχικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ ήταν ένα ιδιαιτέρως αιχμηρό άρθρο του Γάκη (στο ΚΑΡΦΙ), το οποίο αναπαρήγαγε με ζέση ο Ζήσιμος στα κοινωνικά δίκτυα – και οι δύο προέρχονται από την Αιτωλοακαρνανία.

Το περίεργο βέβαια είναι ότι ενώ ο Γάκης είχε παράσχει κάποιες εξηγήσεις (αναδίπλωση είπαν πολλοί ότι έκανε) και ο Ζήσιμος συνέδεσε τη Χαριλάου με… Κάιρο όταν του ζήτησαν να κάνει διόρθωση, τελικά ο πρώτος τιμωρήθηκε και ο δεύτερος έπεσε στα μαλακά.

Κάποιοι λένε ότι η διάκριση υπέρ του Ζήσιμου έγινε επειδή η Χαριλάου δεν ήθελε να… στεναχωρήσει τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, στην επιρροή του οποίου ανήκει το συγκεκριμένο στέλεχος, αλλά πρόκειται απλά για εκτιμήσεις. Άλλωστε μένει να φανεί εάν η συμμαχία Χριστοδουλάκη – Ανδρουλάκη αντέχει ή τρίζει, καθώς ο νεαρός βουλευτής είναι πλέον σε πολλά μέτωπα πολιτικό δίδυμο και με την Άννα Διαμαντοπούλου.

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