Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων: Αύξηση για πέμπτη συνεχή χρονιά – 388 ασθενείς έλαβαν δώρα ζωής

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Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2025 για τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας, καθώς για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σημειώθηκε αύξηση των δοτών, με αποτέλεσμα 388 ασθενείς να λάβουν τουλάχιστον ένα μόσχευμα από δότη που απεβίωσε, έναντι 362 ασθενείς το 2024.

Η αύξηση στο σύνολο των μεταμοσχευμένων ασθενών διαμορφώθηκε περίπου στο 7,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ετήσιου απολογισμού για το 2025, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Εντυπωσιακή είναι και η άνοδος των μοσχευμάτων από αποβιώσαντες δότες. Αναλυτικά το 2025 καταγράφηκαν 285 μοσχεύματα έναντι 230 τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημειώθηκε μια αύξηση της τάξεως του 24%, σύμφωνα με τον ΕΟΜ.

Επιπλέον οι αποβιώσαντες δότες που αξιοποιήθηκαν έφτασαν τους 137, από 111 το 2024, μια αύξηση της τάξεως του 23%.

Τα όργανα με τις περισσότερες μεταμοσχεύσεις

Πρώτα στη λίστα με τα περισσότερα όργανα που δόθηκαν για μεταμόσχευση, έρχονται οι νεφροί και ακολουθούν, το ήπαρ, η καρδιά και οι πνεύμονες.

Αναλυτικά το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 284 μεταμοσχεύσεις νεφρού εκ των οποίων οι 192 ήταν από αποβιώσαντες δότες και 92 από ζώντες.

Ακολουθούν 68 μεταμοσχεύσεις ήπατος εκ των οποίων οι 67 ήταν από αποβιώσαντες και μία από ζώντα δότη.

Στη συνέχεια ακολουθούν:

23 μεταμοσχεύσεις καρδιάς,

12 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων,

6 συνδυασμένες μεταμοσχεύσεις νεφρού και παγκρέατος,

2 συνδυασμένες μεταμοσχεύσεις νεφρού και ήπατος,

μία συνδυασμένη μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων.

Τα νοσοκομεία με τις περισσότερες μεταμοσχεύσεις

Στις νεφρικές μεταμοσχεύσεις, τη μεγαλύτερη δραστηριότητα εμφάνισε το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήθηκαν 131 επεμβάσεις εκ των οποίων οι 63 ήταν από αποβιώσαντες και οι 68 από ζώντες δότες.

Ακολουθούν:

το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, με 70 μεταμοσχεύσεις νεφρού,

ο Ευαγγελισμός , με 46,

, με 46, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου , με 27,

, με 27, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , με 5,

, με 5, το Ωνάσειο, επίσης με 5 μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες.

Διαφορετική είναι η εικόνα ως προς τα νοσοκομεία που προσέφεραν τους περισσότερους δότες μέσω των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας τους.

Την πρώτη θέση κατείχε η «Σωτηρία», με 19 αξιοποιηθέντες δότες, και στην συνέχεια είναι το «Αττικόν» με 17, το ΚΑΤ με 13 και το Κοργιαλένειο–Μπενάκειο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με 11.

Η συνεργασία με άλλες χώρες

Αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία της Ελλάδας με άλλες χώρες. Αναλυτικά, όργανα δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν εγκαίρως στην Ελλάδα, προσφέρθηκαν σε κέντρα του εξωτερικού, ενώ αντίστοιχα η χώρα δέχθηκε μοσχεύματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κεντρικός συντονισμός του ΕΟΜ διαχειρίστηκε το 2025 διαδικασίες που συνδέονταν με δότες ή προσφορές οργάνων από:

την Κύπρο,

τη Γερμανία,

τη Γαλλία

τη Λιθουανία.

Συνολικά έγιναν 102 συντονισμοί που αφορούσαν δότες από το εξωτερικό και έγιναν αποδεκτά 11 προσφερθέντα μοσχεύματα.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει η συνεργασία με την Ιταλία, όπου μεταβαίνουν Έλληνες ασθενείς για επείγουσες ή προγραμματισμένες μεταμοσχεύσεις ήπατος και καρδιάς, καθώς και παιδιά που χρειάζονται μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη.

Αναλυτικά ο ΕΟΜ συντόνισε 29 μεταβάσεις παιδιατρικών και ενήλικων ασθενών και των δοτών τους στην Ιταλία, καθώς και 51 επείγουσες μεταβάσεις στο εξωτερικό για μεταμόσχευση ήπατος ή καρδιάς.

Η πολύτιμη συμβολή της ΗΔΙΚΑ

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2025, με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η ΗΔΙΚΑ εντάχθηκε στο σύνολο των φορέων – «Πρεσβευτών» του έργου μας.

Στις αρχές του Οκτωβρίου, με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων», απέστειλε σε 3.5000.000 πολίτες, που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση, ενημερωτικό μήνυμα (SMS), μέσα από το οποίο, όποιος επιθυμούσε μπορούσε να ενημερωθεί και να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.

Τα αποτελέσματα της δράσης, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς, μέσα σε 10 μόλις ημέρες, πραγματοποιήθηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ, ενώ εγγράφηκαν περί τους 15.000 νέους δωρητές οργάνων.

«Με τους ζώντες δότες, τις οικογένειες των δοτών μας και τους ευεργετημένους με μεταμόσχευση λήπτες, ως τους σημαντικότερους Πρεσβευτές, συνεχίζουμε εντατικά με συνέπεια, συνεργασία, διαφάνεια και όραμα, την πορεία προς τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος, από την προσφορά της ευκαιρίας για μεταμόσχευση, σε κάθε ασθενή που την έχει ανάγκη», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΟΜ καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης.

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