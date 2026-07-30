Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Από τον Αύγουστο  σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή για τα έκτακτα περιστατικά

Takeaways by to pontiki AI Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου Γραμμή Ενημέρωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τους εφημερεύοντες οδοντιάτρους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου ή τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες.

Παράλληλα, ο Σύλλογος παρέχει δέκα χρήσιμες συμβουλές για τη διατήρηση της στοματικής υγείας κατά τη θερινή περίοδο, δίνοντας έμφαση στη σωστή στοματική υγιεινή και την ενυδάτωση.

Τονίζεται η ανάγκη άμεσης αναζήτησης οδοντιατρικής βοήθειας σε περιπτώσεις τραυματισμού ή έντονου πόνου, καθώς και ο προγραμματισμός προληπτικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση των διακοπών.

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Με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα κατά τη θερινή περίοδο, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, λειτουργεί τη Γραμμή Ενημέρωσης για τα Έκτακτα Οδοντιατρικά Περιστατικά για όλο τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους οδοντιάτρους που θα εργάζονται τον Αύγουστο και τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών από τα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής (ΟΣΑ) (τηλ. 210 3821109, εργάσιμες ημέρες και ώρες) και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου www.osanet.gr .

Επιπλέον ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής δίνει δέκα χρήσιμες συμβουλές καθώς η καλοκαιρινή περίοδος, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τις μετακινήσεις και τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη φροντίδα της στοματικής υγείας. Καλό είναι λοιπόν όλοι να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να :

Βουρτσίζετε τα δόντια σας τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως.

σας τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως. Χρησιμοποιείτε καθημερινά οδοντικό νήμα ή μεσοδόντια βουρτσάκια για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των μεσοδόντιων διαστημάτων.

Διατηρείτε τον οργανισμό σας επαρκώς ενυδατωμένο, καθώς η ξηροστομία ευνοεί την ανάπτυξη τερηδόνας και ουλίτιδας.

Περιορίστε την κατανάλωση αναψυκτικών, ενεργειακών ποτών και τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιδιαίτερα μεταξύ των γευμάτων.

Καταναλώνετε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία συμβάλλουν στη φυσική προστασία των δοντιών και των ούλων.

Μη χρησιμοποιείτε τα δόντια ως εργαλείο για το άνοιγμα συσκευασιών ή αντικειμένων, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος .

. Σε περίπτωση έντονου πόνου, τραυματισμού, αποστήματος ή αιμορραγίας, επικοινωνήστε άμεσα με εφημερεύοντα οδοντίατρο.

Εάν αποκολληθεί δόντι μετά από τραυματισμό, αναζητήστε άμεσα οδοντιατρική βοήθεια, καθώς ο χρόνος είναι καθοριστικός για την επιτυχή αντιμετώπιση.

Εάν έχουν φύγει δόντια διατηρείστε τα σε φυσιολογικό ορό και επισκεφθείτε επειγόντως οδοντίατρο.

Μετά το τέλος των διακοπών προγραμματίστε έναν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο, ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πιθανά προβλήματα.

«Η πρόληψη αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο διατήρησης της στοματικής υγείας. Με απλές καθημερινές συνήθειες μπορούμε να προστατεύσουμε το χαμόγελό μας και να απολαύσουμε το καλοκαίρι με ασφάλεια», τονίζει ο πρόεδρος του ΟΣΑ, Aθανάσιος Υφαντής.

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