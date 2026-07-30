Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Από τον Αύγουστο  σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή για τα έκτακτα περιστατικά

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Με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα κατά τη θερινή περίοδο, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, λειτουργεί τη Γραμμή Ενημέρωσης για τα Έκτακτα Οδοντιατρικά Περιστατικά για όλο τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους οδοντιάτρους που θα εργάζονται τον Αύγουστο και τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών από τα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής (ΟΣΑ) (τηλ. 210 3821109, εργάσιμες ημέρες και ώρες) και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου www.osanet.gr.
Επιπλέον ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής δίνει δέκα χρήσιμες συμβουλές καθώς η καλοκαιρινή περίοδος, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τις μετακινήσεις και τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη φροντίδα της στοματικής υγείας. Καλό είναι λοιπόν όλοι να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να :
«Η πρόληψη αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο διατήρησης της στοματικής υγείας. Με απλές καθημερινές συνήθειες μπορούμε να προστατεύσουμε το χαμόγελό μας και να απολαύσουμε το καλοκαίρι με ασφάλεια», τονίζει ο πρόεδρος του ΟΣΑ, Aθανάσιος Υφαντής.
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