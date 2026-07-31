Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: «Απαράδεκτη πρακτική της εταιρείας Merck στη διάθεση του σκευάσματος Ovitrelle»

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Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταγγέλλει τη φαρμακοβιομηχανία Merck για επιλεκτική και προβληματική διάθεση του φαρμάκου Ovitrelle, η οποία προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις στη θεραπεία γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Αυτή η αντικοινωνική πρακτική που ακολουθεί η εταιρεία, παραβιάζει την αρχή της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία και διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως καταγγέλλει στην ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Η Merck επιβεβαίωσε ότι διαθέτει περιορισμένες ποσότητες του Ovitrelle στις φαρμακαποθήκες και ότι, όταν αυτές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα ιδιωτικά φαρμακεία, η προμήθεια γίνεται απευθείας από την εταιρεία μόνο προς φαρμακεία που συνεργάζονται μαζί της, σύμφωνα με τον ΠΦΣ.

Μεγάλες καθυστερήσεις στη διάθεση

Για τα φαρμακεία που δεν έχουν σύμβαση, η διαδικασία γίνεται ιδιαίτερα χρονοβόρα, με την πρώτη εκτέλεση παραγγελίας να πραγματοποιείται μετά από τουλάχιστον δέκα ημέρες.

Ο ΠΦΣ χαρακτηρίζει αυτή την πρακτική «απαράδεκτη» και «αναποτελεσματική», τονίζοντας ότι δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες των πολιτών που βρίσκονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Σημειώνεται ότι το Ovitrelle είναι κρίσιμο φάρμακο για την έναρξη ή συνέχιση της θεραπείας εκατοντάδων γυναικών, και κάθε καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πορεία της προσπάθειάς τους να τεκνοποιήσουν.

Προωθεί το φάρμακο μόνο σε συνεργαζόμενα φαρμακεία

Σύμφωνα με τον ΠΦ, η Merck έχει δημιουργήσει ένα σύστημα επιλεκτικής διάθεσης του φαρμάκου, διαχωρίζοντας τα ιδιωτικά φαρμακεία σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνα που μπορούν να προμηθευτούν απευθείας το σκεύασμα και σ’ εκείνα που αποκλείονται από αυτή τη δυνατότητα. Αυτός ο διαχωρισμός, όπως επισημαίνεται, αποκλείει μεγάλο μέρος των νόμιμα λειτουργούντων φαρμακείων από την ισότιμη πρόσβαση στο Ovitrelle, μεταφέροντας το πρόβλημα στους ασθενείς.

Έντονο το πρόβλημα τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, Βασίλης Μπιρλιράκης, δήλωσε ότι το πρόβλημα είναι έντονο εδώ και δύο χρόνια: «Είναι ένα πολύ έντονο πρόβλημα τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται λιγότερα από τα μισά αιτήματα που υπάρχουν για το σκεύασμα. Προφανώς κάθε εμπόδιο στην εν λόγω διαδικασία συμβάλλει λιγότερο ή περισσότερο στο να ενταθεί το πρόβλημα του δημογραφικού».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος επέκρινε σκληρά την φαρμακοβιομηχανία λέγοντας ότι: «η εν λόγω εταιρεία όχι απλώς έχει κόψει, η σωστή λέξη είναι «πετσοκόψει» τις ποσότητές της σχεδόν σε όλα της τα προϊόντα, μία εταιρεία που εφαρμόζει επιλεκτική διανομή, έχει σταματήσει να πουλάει σε περίπου 30 χονδρεμπόρους γιατί κρίνει ότι δεν τους χρειάζεται. Γενικώς είναι μία εταιρεία που εμφανίζει έντονα παραβατική συμπεριφορά κατά την άποψή μας».

Εντύπωση προκαλεί και η στάση στελέχους της εταιρείας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΠΦΣ, όταν εκείνος παρουσιάστηκε ως απλός φαρμακοποιός που αναζητούσε άμεσα το φάρμακο για ασθενή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι, εφόσον το φαρμακείο δεν είναι πιστοποιημένο, ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί αλλού.

«Η εταιρεία MERCK θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, να εγκαταλείψει πολιτικές οι οποίες προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και άνιση μεταχείριση των φαρμακείων και να εφαρμόσουν ένα σύστημα διανομής που θα διασφαλίζει την άμεση και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στη θεραπεία τους», επισημαίνει ο ΠΦΣ και συνεχίζει: «Θα πρέπει να καταστεί σαφές προς όλους ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να υπηρετούν πρωτίστως τον ασθενή και τη δημόσια υγεία. Όταν οι εμπορικές επιλογές τίθενται πάνω από τις ανάγκες των ασθενών, τότε η εταιρική ευθύνη μετατρέπεται σε κοινωνική ανευθυνότητα. Και αυτό δεν μπορεί ούτε να γίνει αποδεκτό, ούτε να μείνει αναπάντητο από τον ΠΦΣ».

Επιπλέον ο σύλλογος προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει και να καταγγέλλει αυτές τις πρακτικές ενώπιον του ΕΟΦ και κάθε αρμόδιας αρχής, μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κάθε ασθενής να λαμβάνει εγκαίρως το φάρμακό του.

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