search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:41
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 12:06

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σκέφτεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις ελλείψεις φαρμάκων

10.03.2026 12:06
farmaka_new

Την πιθανότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη για την αντιμετώπιση πρακτικών που οδηγούν σε ελλείψεις φαρμάκων και περιορίζουν την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, έθεσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ζήτημα της επάρκειας φαρμάκων στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η «Pharmaceutical Group of the European Union» με τίτλο Διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων («Keeping medicines available»), η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά φαρμάκου.

Στην παρέμβαση συμμετείχαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι του European Medicines Agency (EMA), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και αντιπροσωπείες της PGEU.

Στόχος ήταν να μεταφερθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο η καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και φαρμακεία στην Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) σε εθνικό επίπεδο.

Αναλυτικά στην παρέμβαση του  παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα δεδομένα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Μάλιστα ο ΠΦΣ  έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τον ΣΦΕΕ, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ, ζητώντας τη διενέργεια ελέγχων για τις πολιτικές που οδηγούν σε ελλείψεις και για πρακτικές περιορισμένης διάθεσης φαρμάκων.

 Τι προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να διατηρούν επαρκή αποθέματα για κάθε κωδικό φαρμάκου.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η πραγματικότητα συχνά αποκλίνει από τις προβλέψεις του νόμου.

Ειδικότερα οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να διατηρούν αποθέματα τουλάχιστον τριών μηνών για κάθε κωδικό ΕΟΦ. Στην πράξη όμως, συχνά διατηρούνται αποθέματα που επαρκούν μόνο για 10 έως 15 ημέρες.

Η νομοθεσία προβλέπει κάλυψη των αναγκών της αγοράς βάσει της συνταγογράφησης με ένα επιπλέον ποσοστό ασφαλείας 25%. Στην πράξη όμως και αυτή η πρόβλεψη συχνά δεν εφαρμόζεται.

«Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις ακολουθούμενες εμπορικές πολιτικές και τη συνεχή μείωση των ποσοτήτων που εισάγονται και διανέμονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, οδηγούν σε άνιση πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία και δημιουργούν διαστρωμάτωση μεταξύ των φαρμακείων ως προς τη δυνατότητα διάθεσης φαρμάκων», αναφέρει ο ΠΦΣ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στην αγορά φαρμάκων.
Τονίστηκε επίσης ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανομή των ποσοτήτων και ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει επαρκή αποθέματα φαρμάκων. Η επάρκεια φαρμάκων αποτελεί βασική υποχρέωση των συστημάτων υγείας και προϋποθέτει διαφάνεια, ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις και αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς προς όφελος των ασθενών, σημειώνει ο ΠΦΣ.

Διαβάστε επίσης:

Καρκίνος παχέος εντέρου: Γιατί αυξάνεται στα άτομα κάτω των 50;

Γιατί θυμόμαστε στίχους από τραγούδια των παιδικών μας χρόνων και όχι γιατί μπήκαμε στο δωμάτιο;

Μεγάλη έρευνα: Οι αμφεταμίνες και άλλα ναρκωτικά υπερδιπλασιάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cameron-avatar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τζέιμς Κάμερον: Πολύ πιθανό το «Avatar 4»

ELSTAT_214_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

androylidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για το Στενό του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:41
cameron-avatar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τζέιμς Κάμερον: Πολύ πιθανό το «Avatar 4»

ELSTAT_214_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

androylidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

1 / 3