Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σκέφτεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις ελλείψεις φαρμάκων

Την πιθανότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη για την αντιμετώπιση πρακτικών που οδηγούν σε ελλείψεις φαρμάκων και περιορίζουν την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, έθεσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ζήτημα της επάρκειας φαρμάκων στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η «Pharmaceutical Group of the European Union» με τίτλο Διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων («Keeping medicines available»), η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά φαρμάκου.

Στην παρέμβαση συμμετείχαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι του European Medicines Agency (EMA), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και αντιπροσωπείες της PGEU.

Στόχος ήταν να μεταφερθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο η καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και φαρμακεία στην Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) σε εθνικό επίπεδο.

Αναλυτικά στην παρέμβαση του παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα δεδομένα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Μάλιστα ο ΠΦΣ έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τον ΣΦΕΕ, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ, ζητώντας τη διενέργεια ελέγχων για τις πολιτικές που οδηγούν σε ελλείψεις και για πρακτικές περιορισμένης διάθεσης φαρμάκων.

Τι προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να διατηρούν επαρκή αποθέματα για κάθε κωδικό φαρμάκου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η πραγματικότητα συχνά αποκλίνει από τις προβλέψεις του νόμου.

Ειδικότερα οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να διατηρούν αποθέματα τουλάχιστον τριών μηνών για κάθε κωδικό ΕΟΦ. Στην πράξη όμως, συχνά διατηρούνται αποθέματα που επαρκούν μόνο για 10 έως 15 ημέρες.

Η νομοθεσία προβλέπει κάλυψη των αναγκών της αγοράς βάσει της συνταγογράφησης με ένα επιπλέον ποσοστό ασφαλείας 25%. Στην πράξη όμως και αυτή η πρόβλεψη συχνά δεν εφαρμόζεται.

«Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις ακολουθούμενες εμπορικές πολιτικές και τη συνεχή μείωση των ποσοτήτων που εισάγονται και διανέμονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, οδηγούν σε άνιση πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία και δημιουργούν διαστρωμάτωση μεταξύ των φαρμακείων ως προς τη δυνατότητα διάθεσης φαρμάκων», αναφέρει ο ΠΦΣ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στην αγορά φαρμάκων.

Τονίστηκε επίσης ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανομή των ποσοτήτων και ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει επαρκή αποθέματα φαρμάκων. Η επάρκεια φαρμάκων αποτελεί βασική υποχρέωση των συστημάτων υγείας και προϋποθέτει διαφάνεια, ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις και αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς προς όφελος των ασθενών, σημειώνει ο ΠΦΣ.

