search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:41
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 11:22

Καρκίνος παχέος εντέρου: Γιατί αυξάνεται στα άτομα κάτω των 50;

10.03.2026 11:22
colon_cancer_new
shutterstock

Τι κοινό ο Chadwick Boseman, ο χαρισματικός ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο Black Panther και ο James Van Der Beek, πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς Dawson’s Creek; Διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Tο 2016, ο Chadwick Boseman, σε ηλικία 39 ετών, διαγνώστηκε, μετά από διερεύνηση συμπτωμάτων που είχε, με πιο προχωρημένη νόσο, σταδίου III. Έδωσε για χρόνια μια σιωπηλή μάχη καθώς, παρά τα χειρουργεία και τις χημειοθεραπείες, συνέχισε να εργάζεται. Η ασθένεια, όμως, εξελίχθηκε και έφυγε από τη ζωή το 2020, σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Μόλις πριν ένα μήνα περίπου, σε ηλικία 48 ετών, ο James Van Der Beek έχασε τη μάχη με τον καρκίνο παχέος εντέρου που είχε διαγνωστεί επίσης σε προχωρημένο στάδιο ΙΙΙ, στο πλαίσιο διερεύνησης ήπιων αλλαγών στις κενώσεις, τις οποίες απέδιδε στον καφέ.

«Αυτές ιστορίες αναδεικνύουν δύο κρίσιμες αλήθειες: Πρώτον, ότι ο καρκίνος παχέος εντέρου μπορεί να ιαθεί όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Δεύτερον, ότι η νόσος δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τους ηλικιωμένους», επισημαίνει η κ. Αλεξάνδρα Καραδήμου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΣΤ’ Ογκολογικής Κλινικής Metropolitan General.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι στο Journal of the National Cancer Institute, τα άτομα που γεννήθηκαν τη δεκαετία του΄90 έχουν δύο φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου σε σχέση με εκείνα που γεννήθηκαν την δεκαετία του΄60.

O καρκίνος του παχέος εντέρου έχει συνδεθεί με το υπερβολικό βάρος και με έναν ανθυγιεινό, δυτικό τρόπο ζωής: κακή διατροφή, έλλειψη άσκησης, κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα. Αλλά αυτοί οι παράγοντες από μόνοι τους δε φαίνεται να εξηγούν τη σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε.

Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων εξακολουθεί να αφορά τους ηλικιωμένους, όμως, πλέον, ο καρκίνος παχέος εντέρου αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό JAMA.

«Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι οι νέοι, κάτω των 50 ετών, είναι λιγότερο πιθανό να νοσήσουν και, δυστυχώς, δεν συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου με αποτέλεσμα, συχνά, να διαγιγνώσκονται πολύ αργά, όπως συνέβη με τους δύο νέους ηθοποιούς.

Παρατηρώντας αυτή την αύξηση των κρουσμάτων μεταξύ των νέων, οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν τη συνιστώμενη ηλικία για την έναρξη του προληπτικού ελέγχου με κολονοσκόπηση το 2021, από τα 50 στα 45 έτη, ενώ και άλλες χώρες φαίνεται πως ακολουθούν το παράδειγμα αυτό.

Φυσικά, για άτομα που έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό ο έλεγχος πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα και εξατομικεύεται ανάλογα με το κληρονομικό σύνδρομο, αν υπάρχει, ή με βάση το οικογενειακό ιστορικό του ατόμου. Γενικά, ξεκινούν τον έλεγχο από το 40ό έτος ή 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία διάγνωσης του νεότερου συγγενή πρώτου βαθμού (όποιο έρθει πρώτο), ενώ επί διαγνωσμένου συνδρόμου συνιστάται ο έλεγχος ακόμα και από την ηλικία των 10 ετών», αναφέρει η ειδικός.

Συνεπώς, τα στοιχεία δείχνουν πως ο καρκίνος του παχέος εντέρου παρουσιάζει σημαντική αύξηση συχνότητας εμφάνισης τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες και σε όλο και νεαρότερης ηλικίας άτομα, χωρίς απαραίτητα να έχουν κληρονομικό ιστορικό. Εμφανίζεται στους άνδρες ελαφρά συχνότερα σε σχέση με τις γυναίκες και ο πιο συχνός τύπος είναι το αδενοκαρκίνωμα.

«Ο καρκίνος παχέος εντέρου όταν διαγνωστεί έγκαιρα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Συχνά, ξεκινά από μικρούς πολύποδες, που με τον χρόνο μπορεί να εξελιχθούν σε κακοήθεια. Η κολονοσκόπηση μπορεί να εντοπίσει και να αφαιρέσει τους πολύποδες πριν καν γίνουν καρκινικοί ή, αν έχουν εξαλλαχθεί, πριν δώσουν συμπτώματα, τα οποία, συνήθως, είναι δηλωτικά προχωρημένης νόσου. Αίμα στα κόπρανα ή μέλαινες (μαύρες) κενώσεις ή εμφάνιση αναιμίας, αλλαγές στις κενώσεις, πόνος στην κοιλιά ή ανεξήγητη απώλεια βάρους ή κόπωση είναι συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται», τονίζει.

«Σήμερα, η αντιμετώπιση του καρκίνου παχέος εντέρου είναι εξατομικευμένη. Στα πρώιμα στάδια, κύρια θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προσθέτουμε επικουρική χημειοθεραπεία για να μειώσουμε τον κίνδυνο υποτροπής.

Στη μεταστατική νόσο συνδυάζουμε σύγχρονα χημειοθεραπευτικά σχήματα με στοχευμένες θεραπείες, βάσει της μοριακής υπογραφής του όγκου, όπως είναι ενδοφλέβια μονοκλωνικά αντισώματα ή από του στόματος χορηγούμενους αναστολείς μορίων. Τέλος, ασθενείς με υψηλή μικροδορυφορική αστάθεια, ένα μοριακό χαρακτηριστικό που σημαίνει δυσκολία στην επιδιόρθωση των βλαβών του DNA και συνεπώς συσσώρευση μεταλλάξεων, η χρήση της ανοσοθεραπείας έχει αλλάξει τα δεδομένα, ιδιαίτερα στη μεταστατική νόσο, προσφέροντας σημαντικές ανταποκρίσεις και μακροχρόνια επιβίωση», εξηγεί.

«Το μήνυμα που οφείλουμε να μεταδώσουμε, με αφορμή τον μήνα Μάρτιο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, είναι πως η πρόληψη, μέσω της βελτίωσης του τρόπου ζωής μας και η έγκαιρη διάγνωση, κυρίως μέσω της κολονοσκόπησης, είναι τα πιο ισχυρά μας όπλα. Ας τα χρησιμοποιήσουμε», καταλήγει η κ. Καραδήμου.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί θυμόμαστε στίχους από τραγούδια των παιδικών μας χρόνων και όχι γιατί μπήκαμε στο δωμάτιο;

Μεγάλη έρευνα: Οι αμφεταμίνες και άλλα ναρκωτικά υπερδιπλασιάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Παχυσαρκία: Το καλύτερο φάρμακο η άσκηση – Πώς η κίνηση στους δρόμους συμβάλει στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cameron-avatar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τζέιμς Κάμερον: Πολύ πιθανό το «Avatar 4»

ELSTAT_214_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

androylidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για το Στενό του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:41
cameron-avatar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τζέιμς Κάμερον: Πολύ πιθανό το «Avatar 4»

ELSTAT_214_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

androylidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

1 / 3