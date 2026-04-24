Ποιος είναι ο 2χρονος μπόμπιρας που έγινε… viral στο Οβάλ Γραφείο: Ξάπλωσε στο χαλί, ενώ ο Τραμπ μιλούσε (Video)

Έκλεψε τις εντυπώσεις και τράβηξε τα βλέμματα ένας δίχρονος πιτσιρικάς, που βρέθηκε στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, σε εκδήλωση με αντικείμενο τη μείωση του κόστους στην υγειονομική περίθαλψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια ιατρική θεραπεία που, όπως ειπώθηκε, βοήθησε στην αποκατάσταση της ακοής του μικρού παιδιού.

Κατά την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για φαρμακευτική αγωγή που φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στο να αποκτήσει ξανά ακοή το μικρό αγόρι.

President @realDonaldTrump announces the FDA has approved a new drug from Regeneron called Otarmeni—a gene therapy curing a rare disease causing deafness.



Sierra’s 2-year-old son can now HEAR ❤️ pic.twitter.com/b7pXAUNbUF — Margo Martin (@MargoMartin47) April 23, 2026

Ο μικρός Τράβις Σμιθ, στην αγκαλιά της μητέρας του Σιέρα, αρχικά αντέδρασε χαμογελώντας και κάνοντας ήχους, κερδίζοντας τη συμπάθεια των παρευρισκόμενων.

🇺🇸TODDLER ROLLS AROUND IN OVAL OFFICE



WATCH: 2-year-old Travis Smith makes himself right at home as he gets a shoutout from the President at the White House. pic.twitter.com/iKfwXxYL5q — The Will Cain Show (@WillCainShow) April 23, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το παιδί είχε γεννηθεί με πλήρη κώφωση, ωστόσο υποβλήθηκε σε θεραπεία και χειρουργική επέμβαση, οι οποίες – όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση – συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ακοής του.

Η φαρμακευτική εταιρεία που εμπλέκεται στη συγκεκριμένη θεραπεία είχε προσκληθεί στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο συμφωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών ορισμένων φαρμάκων στην αγορά των ΗΠΑ. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό», ανέφερε ο Τραμπ, σημειώνοντας: «Ήταν 100% κωφός και τώρα μπορεί να ακούει τη μητέρα του να του λέει “σ’ αγαπώ”».

Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού δήλωσε ότι μετά τη θεραπεία και την επέμβαση ο μικρός μπορεί πλέον να ακούει μουσική, κάτι που τον ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «του αρέσει να ακούει μουσική, να χορεύει και να ασχολείται με μουσικά όργανα».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο μικρός τράβηξε πάνω του τα βλέμματα όταν άρχισε να κινείται μέσα στο Οβάλ Γραφείο και, για λίγα δευτερόλεπτα, ξάπλωσε στο χαλί.

Το στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τον Λευκό Οίκο να το δημοσιεύει με τη λεζάντα «σχεδόν Παρασκευή».

