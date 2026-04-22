«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Ο Παναθηναϊκός και ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να τραβήξουν χωριστούς δρόμους αμέσως μετά την ολοκλήρωση των φετινών play off της Super League, με τον Ισπανό προπονητή να παραμένει στον πάγκο της ομάδας μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, στις 17 Μαΐου, απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Η απόφαση για το «διαζύγιο» έχει ήδη ληφθεί από τη διοίκηση του συλλόγου, ωστόσο υπάρχει σαφής πρόθεση η διαδικασία να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και χωρίς εντάσεις, ώστε να μην υπάρξουν «τριβές».

Οι όροι για τη λύση της συνεργασίας

Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Μπενίτεθ τον περασμένο Οκτώβριο με το «τριφύλλι» έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Ωστόσο, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της συνεργασίας, προβλέπεται ρήτρα που υποχρεώνει την πλευρά της αποδέσμευσης να καλύψει οικονομικά και τη σεζόν 2026/27, ανεξάρτητα από τις αποδοχές της τρέχουσας χρονιάς.

Το συγκεκριμένο ποσό για τη σεζόν 2026/27 προσεγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον 66χρονο τεχνικό, ενώ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο οι συνολικές απολαβές του μαζί με το επιτελείο του ανέρχονται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, στο συμβόλαιο υπάρχει και πρόσθετη ρήτρα αποδέσμευσης, σύμφωνα με την οποία όποια πλευρά επιθυμούσε να «σπάσει» πρόωρα τη συνεργασία θα όφειλε να καταβάλει «penalty» ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Με βάση τον συγκεκριμένο όρο, αν ο Μπενίτεθ αποφάσιζε να αποχωρήσει για κάποια άλλη πρόταση, θα έπρεπε να καταβάλει ο ίδιος το ποσό στον Παναθηναϊκό. Στην παρούσα συγκυρία, όμως, που η πρωτοβουλία για το τέλος της συνεργασίας ανήκει στους «πράσινους», το ποσό αυτό βαραίνει την πλευρά του συλλόγου.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές, καθώς θα αποσαφηνιστεί ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης προς τον Ισπανό τεχνικό, ενώ ήδη στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης του επόμενου προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα από τη νέα σεζόν.

Στη Γαλλία το Μουντομπάσκετ του 2031

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

Euroleague: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 80-72 του Ερυθρού Αστέρα και παίζει με Μονακό για την 8άδα – Ο νικητής αντίπαλος του Ολυμπιακού











