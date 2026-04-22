search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 21:15
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

benitez pao

Ο Παναθηναϊκός και ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να τραβήξουν χωριστούς δρόμους αμέσως μετά την ολοκλήρωση των φετινών play off της Super League, με τον Ισπανό προπονητή να παραμένει στον πάγκο της ομάδας μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, στις 17 Μαΐου, απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Η απόφαση για το «διαζύγιο» έχει ήδη ληφθεί από τη διοίκηση του συλλόγου, ωστόσο υπάρχει σαφής πρόθεση η διαδικασία να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και χωρίς εντάσεις, ώστε να μην υπάρξουν «τριβές».

Οι όροι για τη λύση της συνεργασίας

Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Μπενίτεθ τον περασμένο Οκτώβριο με το «τριφύλλι» έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Ωστόσο, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της συνεργασίας, προβλέπεται ρήτρα που υποχρεώνει την πλευρά της αποδέσμευσης να καλύψει οικονομικά και τη σεζόν 2026/27, ανεξάρτητα από τις αποδοχές της τρέχουσας χρονιάς.

Το συγκεκριμένο ποσό για τη σεζόν 2026/27 προσεγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον 66χρονο τεχνικό, ενώ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο οι συνολικές απολαβές του μαζί με το επιτελείο του ανέρχονται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, στο συμβόλαιο υπάρχει και πρόσθετη ρήτρα αποδέσμευσης, σύμφωνα με την οποία όποια πλευρά επιθυμούσε να «σπάσει» πρόωρα τη συνεργασία θα όφειλε να καταβάλει «penalty» ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Με βάση τον συγκεκριμένο όρο, αν ο Μπενίτεθ αποφάσιζε να αποχωρήσει για κάποια άλλη πρόταση, θα έπρεπε να καταβάλει ο ίδιος το ποσό στον Παναθηναϊκό. Στην παρούσα συγκυρία, όμως, που η πρωτοβουλία για το τέλος της συνεργασίας ανήκει στους «πράσινους», το ποσό αυτό βαραίνει την πλευρά του συλλόγου.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές, καθώς θα αποσαφηνιστεί ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης προς τον Ισπανό τεχνικό, ενώ ήδη στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης του επόμενου προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα από τη νέα σεζόν.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Stefanos-Linaios
tsimitselis-adelfos
stena toy hormuz
rihana W
motzaba xamenei- 765- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
dimitris_markopoulos_new
pliromi-kinito-karta
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
MITSOTAKIS_MAXIMOU_2204
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Stefanos-Linaios
tsimitselis-adelfos
stena toy hormuz
1 / 3