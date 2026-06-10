Η ζυγαριά των εκλογών και ο Βιβάλντι, ο Σαμαράς και το δίκτυο, ανατροπές στον ΣΥΡΙΖΑ, πράσινες ναυμαχίες στον Πειραιά και ο Βαρουφάκης σαν… Τσίπρας

Καλημέρα σας

Η «ζυγαριά» για το χρόνο των εκλογών έχει διαρκή κινητικότητα πρέπει να σας πω. Πότε πάει προς τη μία πλευρά (φθινόπωρο ’26), πότε στην άλλη (άνοιξη ’27).

Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά ποια θα είναι ακριβώς τα κριτήρια που θα λάβει υπόψη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης – ίσως και ο ίδιος αλλάζει και αναδιαμορφώνει διαρκώς το μίγμα.

Μπορώ μόνο να σας πω ότι εάν θέλει να κάνει ανάσχεση του Αλέξη Τσίπρα, ο καλύτερος χρόνος είναι το φθινόπωρο.

Εάν θέλει να αποδυναμώσει τον Αντώνη Σαμαρά, τότε καλύτερα να πάει Μάρτιο.

Αν με ρωτήσετε για ποιον αδιαφορεί αν θα πάει λίγο παραπάνω και για ποιον θα σκεφτεί πώς θα του περιορίσει την απήχηση, θα έλεγα ότι είναι ενδιαφέρον το ερώτημα.

Η απάντηση όμως είναι μάλλον προφανής. Άρα, εάν μετρήσει αυτό το κριτήριο, καταλαβαίνουμε ποιο κονσέρτο του Βιβάλντι παίζει στο πικάπ.

Έχει δίκτυο ο Σαμαράς

Πέρασε απαρατήρητο αλλά την πρόσκληση στον Σαμαρά να μιλήσει στο Ηράκλειο προσφατα, την απηύθυνε το think tank «Το Νόημα – Κρήτη». Ποιο είναι το πολιτικό νόημα εδώ; Μα στο think tank είναι μεταξύ άλλων ένας δεξιός με επιρροές (Γρηγόρης Πασπάτης), ο γιος του πρώην δημάρχου Λαμπρινού (Φραγκίσκος) κεντροαριστερών καταβολών και ένας παλιός γνώριμος και περίπου φίλος του… Αλέξη Τσίπρα (Ηλίας Λυγερός)!

Όπερ σημαίνει ότι ο πρόεδρος Αντώνης έχει σχέσεις παντού. Για την ιστορία (που θα έρθει) κρατήστε το όνομα… Λυγερός. Όχι το Ηλίας. Το επώνυμο μόνο.

– Σημειώνω ότι ο Σαμαράς τηλεφώνησε ο ίδιος σε πολλούς παράγοντες της δεξιάς (και πρώην βουλευτές και πολιτευτές) για την εκδήλωση αυτή. Και συνάντησε ένθερμο κλίμα, ακόμα και ανθρώπους που για κάποιους λόγους δεν πήγαν.

Ανατροπές στην Κουμουνδούρου

Διαπιστώνω τις τελευταίες ημέρες και μου έρχονται πολλά μηνύματα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αρχίζουν και αραιώνουν από την Κουμουνδούρου, τραβώντας το δρόμο για την Αμαλίας.

Είναι πολλοί εκείνοι που κατάλαβαν μετά τη συνεδρίαση παρωδία της κεντρικής επιτροπής και τα όσα απίστευτα είπε και σκάρωσε ο Σωκράτης Φάμελλος ότι η προσπάθεια χειραγώγησης και ποδηγέτησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξική και καταστροφική για όλους. Υποψιάζονται μάλλον ότι εάν συνεχιστεί μία κατάσταση που οι «φευγάτοι» θέλουν να καθορίσουν τις τύχες του κόμματος, τότε θα απαξιωθούν και οι ίδιοι – ήδη το βιώνει ο… «πρόεδρος», λέμε τώρα, Σωκράτης.

Ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ

Αυτή η τάση αναχώρησης λοιπόν είναι πιθανό να ξεκαθαρίσει τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς είναι απίθανο η τάση του Φάμελλου να έχει την πλειοψηφία – η «ψηφοφορία» που έγινε στην κεντρική επιτροπή ήταν εντελώς αμφισβητήσιμη -, άρα με τις αποχωρήσεις, οι συσχετισμοί θα γείρουν υπέρ όσων θέλουν να μην διαλυθεί ή διαχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Εκεί κατά τον Σεπτέμβριο λοιπόν – αν όχι νωρίτερα – σε μία νέα κεντρική επιτροπή θα τεθούν ξανά όλα και βλέπω ότι τότε η απόφαση θα αλλάξει: Δούρου, Παπάς, Πολάκης θα καταφέρουν να εμφανίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, με ή χωρίς συνεργασίες. Θυμηθείτε το. «Ο κόσμος μας, ο κόσμος της αριστεράς είναι εκπαιδευμένος να έχει κόμμα» λέει εις εκ των πρωταγωνιστών του «Save SYRIZA».

– Όσο για το πού θα είναι ο Φάμελλος δεν μπορώ να σας πω. Το πιθανότερο είναι να μην γνωρίζει ούτε ο ίδιος.

Πειραιώτικες καντρίλιες

Της… πράσινης ναυμαχίας γίνεται στον Πειραιά. Και στην Α’ περιφέρεια και στη Β’.

Βλέπετε οι ιδέες της Χαριλάου δεν ενθουσιάζουν. Το αντίθετο και ειδικά στην περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη για τη Β’ Πειραιά, εξοργίζουν είναι γνωστό αυτό.

Αλλά και η ιδέα για τον Ευάγγελο Αποστολάκη στην Α’ Πειραιά δεν ικανοποιεί – φοβάμαι ούτε τον ίδιο τον ναύαρχο.

Ο Αποστολάκης θα συζητούσε την περίπτωση του Ρεθύμνου, αλλά εκεί είναι ο Χνάρης, ισχυρός παράγοντας και κουμπάρος του Ανδρουλάκη. Η εναλλακτική να πάει ο Αποστολάκης στα… Χανιά, είναι αντίστοιχη της περίφημης φράσης, «τι ζητούσες στη Λάρισα συ ένας Υδραίος;». Νομίζω συνεννοηθήκαμε… Γι’ αυτό και ο ναύαρχος την απέρριψε ασκαρδαμυκτί.

Πέφτει και η επαρχία για το ΠΑΣΟΚ

Μαθαίνω ότι ούτε στην επαρχία πάνε και τόσο καλά τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ.

Για το λεκανοπέδιο το πρόβλημα είναι εντοπισμένο και καταγεγραμμένο, στις κάλπες μάλιστα, εδώ και χρόνια.

Αλλά τώρα αρχίζει και εμφανίζει… θέματα και σε περιοχές που εξέλεξε βουλευτές το 2023.

Ήδη η Opinion Poll το βρήκε τέταρτο στη Θεσσαλονίκη, πίσω και από την Ελπίδα για Δημοκρατία. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και λογικό, καθώς πρόκειται για την πόλη της Μαρίας Καρυστιανού.

Όμως χαμηλά το βρήκε μέτρηση και στα Δωδεκάνησα, όπου έχει τον βουλευτή Νικητιάδη και πλέον πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει την ιδέα ότι δεν θα κερδίσει ξανά έδρα στην περιφέρεια αυτή.

Βαρουφάκης σαν Τσίπρας

Ο Γιάνης Βαρουφάκης την είδε… Αλέξης Τσίπρας.

Παρακολουθώντας τις διεργασίες στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, διαπίστωσαν ότι ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 δεν θέλει, λέει, συνεργασίες με κόμματα, αλλά να πάνε στελέχη από τα άλλα κόμματα και να τους βάλει στα ψηφοδέλτια του ΜΕΡΑ25. Όπως το κάνει ο Τσίπρας δηλαδή με την ΕΛΑΣ – πήξαμε και στις αντιγραφές τώρα. Και πήξαμε μάλλον και στους… Ηγεμόνες – όλοι διαβάζουν Νικολό φαίνεται.

Αλλά αυτή η φόρμουλα ούτε αριστερή είναι, ούτε όμως και πρωτότυπη.

Από 24 έως 26 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για τα attica stores

Από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για τις νέες μετοχές της attica stores μετά την απόφαση της μητρικής Ideal Holdings να εισαχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου θα διατεθεί το 30% των μετοχών της στο επενδυτικό κοινό. Ο λόγος της εισαγωγής σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι βλέπει περιθώρια ανάπτυξης της εταιρείας στα επόμενα χρόνια, καθώς η αγορά των luxury brands συνεχώς ανεβαίνει στην Ελλάδα.

Εξάλλου ήδη έχει καταρτιστεί 5ετές business plan βάσει του οποίου τα attica θα προχωρήσουν σε επενδύσεις τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ.

Σε κρίσιμο σημείο καμπής και κατακερματισμένος ο κλάδος νερού στην Ελλάδα

Σε κρίσιμο σημείο καμπής βρίσκεται ο κλάδος του νερού στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της EY Parthenon καθώς οι παρατεταμένες συνθήκες ξηρασίας, η μείωση των αποθεμάτων και το γεγονός ότι είναι κατακερματισμένος αυξάνουν την ανάγκη για την εξασφάλιση ασφάλειας εφοδιασμού υδάτων στην Ελλάδα Ο κατακερματισμός αυτός, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, επηρεάζει την κλίμακα, την αποδοτικότητα και τον ρυθμό εκσυγχρονισμού, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για θέματα ανθεκτικότητας, διακυβέρνησης, ποιότητας υπηρεσιών και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για λήψη περισσότερο δομημένων αποφάσεων, οι οποίες θα απαντούν αποτελεσματικά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και στην ανάγκη προσαρμογής των φορέων διαχείρισης για να μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Η ελβετική έξοδος που πέρασε αθόρυβα

Λίγοι το πρόσεξαν μέσα στον καταιγισμό των ανακοινώσεων για μερίσματα, εξαγορές και επενδύσεις. Όμως στα τέλη Μαΐου ολοκληρώθηκε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό για την ελληνική κεφαλαιαγορά: η μεταφορά της καταστατικής έδρας της Allwyn από το Λουξεμβούργο στην Ελβετία. Πρόκειται για τον όμιλο που ελέγχει τον ΟΠΑΠ και ουσιαστικά αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς σχηματισμούς ελληνικών συμφερόντων στην Ευρώπη.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η αλλαγή διεύθυνσης. Μέσα σε λίγους μήνες η παλιά ΟΠΑΠ Συμμετοχών μετατράπηκε σε Allwyn AG, μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο και τελικά κατέληξε στην Ελβετία, διατηρώντας πάντως τη διαπραγμάτευση της μετοχής στην Αθήνα.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι πολυεθνικοί όμιλοι επιλέγουν τη φορολογική και νομική δικαιοδοσία που θεωρούν πιο συμφέρουσα. Ωστόσο, όταν μια εταιρεία αξίας δισεκατομμυρίων με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα αναζητά διαδοχικά νέα «σπίτια» εκτός συνόρων, το ερώτημα παραμένει: τι ακριβώς λείπει από την Ελλάδα ώστε να μην αποτελεί την πρώτη επιλογή για τη μόνιμη εγκατάσταση τέτοιων ομίλων; Ένα ερώτημα που μάλλον δεν αφορά μόνο την Allwyn.

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