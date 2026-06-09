Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα έξι χρόνια gov.gr και η «ψηφιακή επανάσταση»

Στη συμπλήρωση έξι ετών από τη λειτουργία της ψηφιακής πύλης gov.gr αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Instagram ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μια «ψηφιακή επανάσταση».

Αναρτώντας ένα απόσπασμα από την ομιλία του στην εκδήλωση για τα έξι χρόνια του gov.gr, ο πρωθυπουργός σημειώνει πως με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα «κράτος που σέβεται τον χρόνο» των πολιτών και «βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία».

«Έξι χρόνια gov.gr! Μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο τους, δεν τους ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία».

Έξι χρόνια https://t.co/1la28N2j7O!



Μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο τους, δεν τους ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. pic.twitter.com/vBoSqLm6Dh June 9, 2026

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