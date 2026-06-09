Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη, σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του με αφορμή συνέντευξη του υπουργού Δικαιοσύνης στον ρ/σ «Παραπολιτικά».

Τονίζει δε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, πως «όσο η κυβέρνηση αποφεύγει ρητά και κατηγορηματικά να διαψεύσει τον Ισραηλινό απόστρατο με ένα απλό “όχι” τόσο περισσότερο εκτίθεται».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, δήλωσε σήμερα ότι “η δικαιοσύνη κατέληξε σε ποινικές ευθύνες ιδιωτών. Εκείνο το πόρισμα έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών. Όποιος νομίζει ότι έχει κάτι άλλο, η Δικαιοσύνη είναι εκεί και περιμένει”.

Δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι η υπόθεση αρχειοθετήθηκε παρά την ύπαρξη νέων στοιχείων, που προέκυψαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο;

Γιατί δεν κλήθηκε από τις δικαστικές αρχές ο κ. Ντίλιαν, που από την επομένη της καταδίκης του, δηλώνει δημόσια ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πωλήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κρατικές αρχές, αλλά αντιθέτως ο κ. Τζαβέλλας ως επισπεύδων κράτησε την υπόθεση στο αρχείο;

Όσο η κυβέρνηση αποφεύγει ρητά και κατηγορηματικά να διαψεύσει τον Ισραηλινό απόστρατο με ένα απλό “όχι” -γιατί διστάζει να το αρθρώσει δημόσια;-, τόσο περισσότερο εκτίθεται.

Θα το επαναλάβουμε: η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη για να εξηγήσουν τι εννοούν: ο πρώτος επιμένοντας ότι έχει στην κατοχή του υπογεγραμμένο συμφωνητικό με την ΕΥΠ και ο δεύτερος ότι θυσιάστηκε για να προστατεύσει την κυβέρνηση από τις διαστάσεις του σκανδάλου».

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