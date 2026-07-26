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26.07.2026 08:43

Τραγωδία στον Βόλο: Ηλικιωμένος, που ζούσε χωρίς ρεύμα, παγιδεύτηκε από φωτιά στο σπίτι του – Γείτονες άκουσαν εκρήξεις

26.07.2026 08:43
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Τραγικό θάνατο στο σπίτι όπου διέμενε, στον Βόλο, βρήκε ηλικιωμένος, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, λίγο πριν ξεσπάσουν οι πρώτες φλόγες στη μονοκατοικία, ακούστηκαν εκρήξεις. Γείτονες του άτυχου άνδρα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που ακολούθησε, συμμετείχαν 4 οχήματα και 14 πυροσβέστες. Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. απέκλεισαν το σημείο, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Εγκλωβίστηκε από τις φλόγες

Η σορός του άτυχου άνδρα, που φαίνεται πως εγκλωβίστηκε από τις φλόγες, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ αναμένονταν να πραγματοποιηθεί νεκροψία και νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Μιλώντας στο magnesianews.gr, γείτονες του υποστήριξαν πως ο ηλικιωμένος ζούσε χωρίς ρεύμα και χρησιμοποιούσε γκαζάκια για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για να διασαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό γεγονός και είναι χαρακτηριστικό ότι έως αργά η αστυνομία αναζητούσε συγγενικά πρόσωπα του άτυχου άνδρα προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση της σορού του.

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