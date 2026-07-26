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26.07.2026 09:11

«Η εκδοχή της ληστείας δεν στέκει»: Η δικηγόρος της οικογένειας της νεκρής διασώστριας, στη Σύρο, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του 41χρονου

26.07.2026 09:11
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  • Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του δράστη περί απόπειρας ληστείας από το θύμα.
  • Η ίδια εκτιμά ότι τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου μέσω της έρευνας στα κινητά τηλέφωνα.
  • Ο 41χρονος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στο θύμα θεωρώντας πως επρόκειτο για διαρρήκτη που εισέβαλε στην οικία του.
  • Οι αρχές άσκησαν ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα και για συνέργεια στη σύζυγό του.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές αρχές προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

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Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του 41χρονου περί ληστείας η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

«Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 5 το απόγευμα, να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε ούτε να τον δέσει σε καρέκλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο «Πρώτο Θέμα», η Μαριζάνα Κικίρη επισήμανε πως η εκδοχή που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής δεν δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 41χρονης.

«Κάτι άλλο έχει γίνει, το οποίο πιστεύω ότι θα μας το πουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια από τα κινητά τους», υποστηρίζει, εκτιμώντας πως μπορεί να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία από την εργαστηριακή διερεύνηση των ευρημάτων και ιδιαίτερα από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων.

«Τη μαχαίρωσα με το μαχαίρι που έτρωγα»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη τη μέρα είχε γυρίσει νωρίς στο σπίτι του, κάτι που δεν συνήθιζε, καθώς εργάζεται μέχρι αργά.

Είχε κάτσει στο τραπέζι και έτρωγε, όταν ξαφνικά, κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Τότε η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα και είδε ένα άτομο να της επιτίθεται. Σηκώθηκε γρήγορα, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και με αυτό τραυμάτισε τη 41χρονη.

Επιπλέον, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν γυναίκα και θεωρούσε πώς είναι άντρας. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του άρχισαν να φωνάζουν πώς μπήκε κλέφτης στο σπίτι τους.

Παράλληλα, η πλευρά του ζευγαριού υποστηρίζει ότι η σύζυγος του δράστη είχε δει κάποιες περίεργες κινήσεις την ίδια μέρα. Μάλιστα, φέρεται να είπε πώς είχε νιώσει ότι ένα λευκό όχημα την παρακολουθεί, κάτι που θα διερευνηθεί από τις Αρχές.

Οι έρευνες των Αρχών για τη δολοφονία της 41χρονης  διασώστριας του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια.

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