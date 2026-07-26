Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίρριο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό, εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό οδηγού που τα ξημερώματα της Κυριακής αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο στο Αντίρριο, εμβόλισε περιπολικό και διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το όχημά του σε χωράφι κοντά στο κοιμητήριο της περιοχής.

Το εγκαταλελειμμένο όχημα έχει μεταφερθεί για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στο εσωτερικό του υπάρχουν παράνομα αντικείμενα ή άλλα στοιχεία που θα συμβάλουν στην εξέλιξη της έρευνας. Την ίδια ώρα, ο οδηγός παραμένει άφαντος, με τις αστυνομικές δυνάμεις να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε περιπολικό.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή πεζός, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προσήχθησαν ώς ύποπτα δύο άτομα, τα οποία αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερα καθώς διαπιστώθηκε πως δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

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