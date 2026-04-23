Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο: Εμβόλισε περιπολικό και ξέφυγε δύο φορές από τους αστυνομικούς 

Αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Παλαιό Φάληρο.

Αστυνομικοί έκαναν σήμα γύρω στις 18.00 στο Ι.Χ. να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός δεν υπάκουσε και ξεκίνησε καταδίωξη.

Στην οδό Ιωάννου Αυγέρη το ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό της ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί δεν τραυματίστηκαν, αλλά το ύποπτο αυτοκίνητο κατάφερε να διαφύγει.

Στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ξανά το ύποπτο όχημα, αλλά κατάφερε και πάλι να τους ξεφύγει στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ναϊάδων στο Παλαιό Φάληρο.

