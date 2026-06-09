Σκάνδαλο στη Βρετανία: Για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών κατηγορείται ο συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ

Για κατάχρηση εξουσίας και σεξουαλική εκμετάλλευση κατηγορούν πολλές γυναίκες στην Αγγλία τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και συνιδιοκτήτη της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Σάλιβαν και μάλιστα κάποιες εξ αυτών όταν ήταν ακόμη έφηβες, αναφέρει το BBC.

Οι καταγγελίες από επτά γυναίκες αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο κοινής έρευνας του BBC Panorama και της εφημερίδας Times και καλύπτουν μια περίοδο δεκαετιών, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1980. Όλες προέρχονται από γυναίκες που ήταν στα τέλη της εφηβείας ή στα πρώτα τους είκοσι και ήταν νεαρές μοντέλες που αναζητούσαν εργασία στις εφημερίδες Daily και Sunday Sport του Σάλιβαν.

West Ham co-owner David Sullivan accused of abusing and preying on teenage girls for sex in BBC Panorama documentary https://t.co/MemX8uFtj4 — Daily Mail Sport (@MailSport) June 8, 2026

Κατηγορούν τον Σάλιβαν για σεξουαλική εκμετάλλευση και επιθετική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης πίεσης για σεξ κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων, όπου τους πρόσφερε να προωθήσει την καριέρα τους αν κοιμόντουσαν μαζί του ή του έκαναν στοματικό έρωτα.

Μία από αυτές, δήλωσε ότι ένιωσε αναγκασμένη να κάνει σεξ μαζί του, παρόλο που δεν το ήθελε.

Former West Ham co-owner David Sullivan faces allegations of "sexually exploitative and predatory behaviour" following a joint investigation by The Times and BBC Panorama.



Sullivan categorically denies the claims, branding them "factually incorrect and entirely false."



The… pic.twitter.com/WYQTLzB5nx June 8, 2026

Ο Σάλιβαν, 77 ετών, δήλωσε ότι αρνείται «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο κατά την οποία έκανε περιουσία από την πορνογραφία, τις εφημερίδες και το ποδόσφαιρο.

Το Σάββατο, λίγες ώρες αφότου το BBC Panorama και η εφημερίδα Times επιβεβαίωσαν ότι θα δημοσιευόταν αυτή η έρευνα τη Δευτέρα, παραιτήθηκε από τη θέση του συνπροέδρου της West Ham.

Δήλωσε ότι ήθελε να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση αυτών που χαρακτήρισε ως «αντικειμενικά ανακριβείς και εντελώς ψευδείς, δεκαετίες παλιές κατηγορίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή», περιγράφοντας την έρευνα ως «θεμελιωδώς άδικη».

West Ham owner David Sullivan ‘used power to prey on women’ https://t.co/DOYpyVkqD2 — The Times and Sunday Times (@thetimes) June 8, 2026

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε ότι ο Σάλιβαν έχει παραδεχτεί ξεχωριστά ότι πλήρωσε για σεξ τη δεκαετία του 1990 με ένα κορίτσι που, όπως λέει, πίστευε ότι ήταν 16 ή 17 ετών. Ο Σάλιβαν ήταν τότε στα 40 του. Η πληρωμή για σεξ με 16χρονο ή 17χρονο έγινε παράνομη μόλις το 2003.

Στη δεκαετία του 1980 και του 1990, ο Σάλιβαν ήταν ένας ισχυρός άνδρας για γυναίκες που ήλπιζαν να κάνουν καριέρα ως μοντέλα γκλάμουρ. Μια εξ αυτών είπε ότι της είχε πει κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής συνάντησης στο σπίτι του ότι θα γινόταν μία από τις «τακτικές κοπέλες» των εφημερίδων του αν έκαναν σεξ.

Τότε 20 ετών, προσπάθησε να βρει δικαιολογίες, μεταξύ των οποίων ότι είχε περίοδο, πριν την οδηγήσει στο υπνοδωμάτιο και αρχίσει να κάνει σεξ μαζί της, είπε. Οι δικηγόροι του Σάλιβαν χαρακτήρισαν την περιγραφή της ως απίθανη.

Δύο γυναίκες δήλωσαν ότι ένιωθαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κοιμηθούν μαζί του για να μην βλάψουν τη μελλοντική καριέρα τους ως μοντέλα, και κατηγόρησαν τον Σάλιβαν ότι καταχράστηκε την εξουσία του. «Εκμεταλλευόταν τους νέους», είπε η μία.

Μια άλλη πρώην μοντέλο είπε ότι, όταν προσπάθησε να φύγει από μια συνάντηση με τον Σάλιβαν αφού της έκανε σεξουαλική πρόταση, διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ότι την άφησε να φύγει μόνο αφού άρχισε να υψώνει τη φωνή της.

Οι περισσότερες γυναίκες ήθελαν να παραμείνουν ανώνυμες, σε ορισμένες περιπτώσεις επειδή φοβούνται τον Σάλιβαν και ανησυχούν για πιθανές συνέπειες.

Οι δημοσιογράφοι επιβεβαίωσαν τις λεπτομέρειες των μαρτυριών τους χρησιμοποιώντας ημερολογιακές σημειώσεις, αρχεία της αστυνομίας και άλλα έγγραφα, καθώς και συνεντεύξεις με φίλους και συγγενείς στους οποίους οι γυναίκες είχαν εμπιστευτεί τα μυστικά τους.

Διαβάστε επίσης:

Κινητικότητα στο ουκρανικό; Θετικές οι συζητήσεις με Γουίτκοφ και Κούσνερ, λέει ο Ζελένσκι – Προς Πούτιν κοιτάζουν οι Ευρωπαίοι

Ο Τραμπ αρνείται ότι ο Νετανιάχου τον αγνόησε: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει – Είμαστε κοντά σε συμφωνία» – Το παρασκήνιο

Οικογενειακή τραγωδία στο Λος Άντζελες: Πατέρας σκότωσε τους 10χρονους δίδυμους γιους του και αυτοκτόνησε (Videos)











