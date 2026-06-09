Κινητικότητα στο ουκρανικό; Θετικές οι συζητήσεις με Γουίτκοφ και Κούσνερ, λέει ο Ζελένσκι – Προς Πούτιν κοιτάζουν οι Ευρωπαίοι

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα πως είχε «μια πολύ θετική συζήτηση» με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξαίροντας την ετοιμότητά τους να εργαστούν τις προσεχείς εβδομάδες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ήταν «μια πολύ θετική συζήτηση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, κατά την επιστροφή του στο Κίεβο από το Λονδίνο, όπου είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά τις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να δώσουν ώθηση στη διπλωματία, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, συμπληρώνοντας πως «ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα». Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη «θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας».

Έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι έτοιμοι να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δεν έβαλε στο τραπέζι τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αυτό που είναι νέο, πιστεύω, είναι ότι αυτή η διαδικασία αποκτά πλέον νέα δυναμική στην Ευρώπη», δήλωσε ο Στέφαν Κορνέλιους, εκπρόσωπος του Μερτς, μετά από συνάντηση των ηγετών της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Λονδίνο, αργά την Κυριακή 7 Ιουνίου.

«Μια άλλη νέα εξέλιξη είναι ότι αναλαμβάνουμε και συνεχίζουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που έχουν σε μεγάλο βαθμό ηγηθεί οι ΗΠΑ. Το κάνουμε αυτό σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Μερτς σύμφωνα με το Politico.

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν ηγηθεί προσπαθειών για τη διαμεσολάβηση διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις αρχές του 2025, με λίγα απτά αποτελέσματα.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ανάληψη ηγετικού ρόλου στις ειρηνευτικές συνομιλίες έρχεται την ώρα που η Ουάσιγκτον επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Σε κοινή δήλωσή τους στις 7 Ιουνίου, ο Μερτς και οι ομόλογοί του από τη Γαλλία (Εμανουέλ Μακρόν) και το Ηνωμένο Βασίλειο (Κιρ Στάρμερ), μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησαν “άμεσο διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με ενεργή συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης”.

Η τρέχουσα γραμμή επαφής μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις, αναφέρει η δήλωση, και η Ουκρανία πρέπει να έχει «ισχυρές και νομικά δεσμευτικές» εγγυήσεις ασφαλείας. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να παραμείνουν παγωμένα μέχρι το Κρεμλίνο «να σταματήσει τον επιθετικό του πόλεμο και να αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω την προσέγγισή τους σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες σε μια συνάντηση της G7 στο Εβιάν και κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Κορνήλιους.

«Χρειαζόμαστε την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να πιέσουμε πραγματικά προς την ειρήνη», είπε.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να καθίσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι αποκλείονταν από τις άμεσες διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι επιδίωκαν εδώ και καιρό έναν μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιθανής επίλυσης της σύγκρουσης.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα η Γερμανία, έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι στρατιωτικοί υποστηρικτές του Κιέβου και πιθανότατα θα ακολουθούσαν πιο σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα από τους Αμερικανούς ομολόγους τους. Ο Ζελένσκι απέστειλε ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν την περασμένη Πέμπτη, προτρέποντάς τον να συναντηθεί για να τερματιστούν οι μάχες, αλλά ο Πούτιν απέρριψε την έκκληση την επόμενη μέρα.

Ο Πούτιν είχε προτείνει προηγουμένως τον φιλικό προς το Κρεμλίνο πρώην Γερμανό Καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως πιθανό διαπραγματευτή στις ουκρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε γρήγορα από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου θεωρήθηκε ευρέως ως μια υπολογισμένη προσπάθεια του Πούτιν να διχάσει την ήπειρο και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως καλόπιστο διαπραγματευτικό εταίρο, γνωρίζοντας ότι η πρόταση ήταν απίθανο να γίνει δεκτή.

Ο Κορνήλιους είπε ότι «θα μπορούσαν να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες» για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι «μόνο μια ισχυρή Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία θα πείσουν τον Πούτιν να υποχωρήσει».

Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για όταν έρθει αυτή η ώρα.

«Πρέπει επίσης να εδραιώσουμε την προθυμία να συμμετάσχουμε σε διάλογο και να συμφωνήσουμε στις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να διεξαχθούν τέτοιες συνομιλίες», είπε. «Όλα αυτά αποτελούν μέρος της προετοιμασίας. Βρισκόμαστε σε μια φάση αναπροσανατολισμού».

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