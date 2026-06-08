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08.06.2026 15:18

Στο Κίεβο ο Αμπράμοβιτς με μήνυμα του Πούτιν – Επιβεβαιώνει συνάντηση ο Ζελένσκι

08.06.2026 15:18
abramovich

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας που ταξίδεψε στο Κίεβο για να συναντηθεί μαζί του ήταν ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

«Ήρθε στο Κίεβο. Είπε ότι έφερα ένα μήνυμα απευθείας και θέλω να λάβω μήνυμα από εσάς και να το δώσω στον [Βλαντιμίρ] Πούτιν», είπε ο Ζελένσκι. «Αλλά είπε ότι πρέπει να γίνει σιωπηλά χωρίς κανενός είδους δημοσιότητα. Είπα ότι είναι δική σας επιλογή – για εμάς, δεν έχει σημασία».

Σύμφωνα με την εκδοχή του Ζελένσκι, ο Αμπράμοβιτς ήθελε να εκτιμήσει τι ήταν διατεθειμένο να δεχτεί το Κίεβο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ο Ζελένσκι φέρεται να του είπε ότι η Ουκρανία δεν είχε καμία πρόθεση να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία.

Αυτό ήταν το «βασικό μήνυμα», είπε ο Ζελένσκι – η Ουκρανία δεν θα έφευγε και δεν θα έδινε στη Ρωσία τη νίκη με αυτόν τον τρόπο. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν επίσης τους συμβιβασμούς που ήταν διατεθειμένη να κάνει κάθε πλευρά και είπε στον Αμπράμοβιτς ότι τυχόν συμβιβασμοί ήταν δυνατοί μόνο μετά από εκεχειρία.

Στις 5 Ιουνίου, μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ένας Ρώσος επιχειρηματίας είχε ταξιδέψει στο Κίεβο για συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε τον ενδιάμεσο για να του μεταφέρει μια πρόταση για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πούτιν δεν κατονόμασε τον επιχειρηματία.

Οι Financial Times ανέφεραν αργότερα, επικαλούμενοι πηγές, ότι ο επιχειρηματίας που ταξίδεψε στο Κίεβο για να συναντήσει τον Ζελένσκι ήταν ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

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