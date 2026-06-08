Η σημερινή συνάντηση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προβάλλεται από πολλούς φιλελεύθερους ως η εικόνα μιας κοινής αντίστασης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο άνδρες έχουν συγκρουστεί πρόσφατα με τον Αμερικανό πρόεδρο, όμως. σύμφωνα με τους New York Times οι αφετηρίες τους δεν είναι ίδιες.

Ο Πάπας εμφανίζεται να έχει οδηγηθεί στη σύγκρουση με τον Τραμπ κυρίως λόγω των θέσεών του για τον πόλεμο, τη μετανάστευση και την ανάγκη προστασίας των αδύναμων. Έχει επικρίνει τον πόλεμο στο Ιράν και έχει δηλώσει ότι δεν φοβάται την αμερικανική κυβέρνηση. Η στάση του εντάσσεται στο ηθικό και κοινωνικό πλαίσιο της Καθολικής Εκκλησίας, με έμφαση στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και την υπεράσπιση των μεταναστών.

Ο Σάντσεθ, αντίθετα, εμφανίζεται να αξιοποιεί πιο συνειδητά τη σύγκρουση με τον Τραμπ. Έχοντας επιβιώσει πολιτικά από πολλές κρίσεις στα οκτώ χρόνια της διακυβέρνησής του, επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της δημόσιας συζήτησης στο διεθνές πεδίο. Οι αντιπαραθέσεις του με τον Τραμπ για το ΝΑΤΟ, τη μετανάστευση και τους πολέμους στη Γάζα και το Ιράν του δίνουν την ευκαιρία να ενισχύσει το προφίλ του στο εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό αντιμετωπίζει σκάνδαλα διαφθοράς και κατηγορίες που αγγίζουν πρώην συμμάχους και μέλη της οικογένειάς του.

Διαφορετικές αφετηρίες, κοινό μέτωπο

Η σύγκλιση των δύο ανδρών έχει όρια. Ο Σάντσεθ έχει δηλώσει άθεος, υποστηρίζει το δικαίωμα στην άμβλωση και αντιτίθεται στον ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας στη δημόσια εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζει τη σχέση του με τον Πάπα ως μια «αρμονία» σε ζητήματα όπως ο πόλεμος, η μετανάστευση και η ρύθμιση των τεχνολογικών κολοσσών.

Η ισπανική Εκκλησία προσπαθεί να αποφύγει την εικόνα ταύτισης με την κυβέρνηση. Αναγνωρίζει κοινές θέσεις σε ορισμένα κοινωνικά ζητήματα, αλλά επισημαίνει τις μεγάλες διαφωνίες σε θέματα όπως η άμβλωση και η ευθανασία.

Έτσι, η συνάντηση Λέοντα και Σάντσεθ δεν δείχνει πλήρη πολιτική συμμαχία. Δείχνει μια συγκυριακή σύμπτωση απέναντι στον Τραμπ: για τον Πάπα ως ηθική στάση, για τον Σάντσεθ και ως πολιτική ευκαιρία, σημειώνουν οι New York Times.

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