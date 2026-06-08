search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 12:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2026 10:11

Στο «κόκκινο» η ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι Χούθι κλείνουν την πρόσβαση των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

08.06.2026 10:11
erithra_thalassa

Οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση με πυραύλους κατά του Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλου των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον ευαίσθητων στόχων του ισραηλινού εχθρού», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες επιβάλλουν «πλήρη απαγόρευση της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Οποιαδήποτε κίνηση του εχθρού θα θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος» και «θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση», τόνισε.

Το Ιράν χτύπησε στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ

Το Ιράν την ίδια ώρα, ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ, στη Νεβατίμ και την Τολ Νοφ, στις σφοδρότερες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι δύο πλευρές αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί εξαπέλυσε νέο κύμα με βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον IDF, αναχαιτίστηκαν στο σύνολό τους.

«Η επιχείρηση διεξήχθη σε απάντηση στην επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς (…) εναντίον πολλών θέσεων ραντάρ σε τρεις διαφορετικές περιοχές» στο Ιράν, επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Η Νεβατίμ, στο νότιο Ισραήλ, και η Τελ Νοφ, στο κεντρικό, είναι δύο μεγάλες βάσεις.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο και για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Τραμπ: Ο Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί μια συμφωνία μας με το Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ που είδε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τον αγνοεί πλήρως και να εξαπολύει επίθεση κατά του Ιράν και του Λιβάνου, δήλωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν». Αν και -μετά τα πρώτα χτυπήματα χθες βράδυ από το Ιράν – ότι θα έπειθε τον Νετανιάχου να μην απαντήσει, ώστε να μην επηρρεαστούν οι διαπραγματεύσεις, είδε τον Ισραηλινό να τον αγνοεί επιδεικτικά και να κλιμακώνει περαιτέρω την κατάσταση.

Ανάμεσα στα πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν, ήταν και μια πετροχημική εγκατάσταση. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι η πετροχημική εταιρεία Karun Mahshahr στην επαρχία Khuzestan επλήγη από χτυπήματα που πραγματοποίησε «ο σιωνιστής εχθρός, προκαλώντας μερική ζημιά».

Διαβάστε επίσης:

Ο Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα: Γιατί η Κίνα θέλει ξανά κοντά της τον Κιμ (Video)

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 200 τραυματίες – Συγκλονιστικά βίντεο από καταρρεύσεις κτιρίων

Ρωσία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επίθεση ουκρανικού drone σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο Μόσχα – Κριμαία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mundial-1994-kolage
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν οι ΗΠΑ φιλοξένησαν ξανά Μουντιάλ: Τραγωδίες και σκάνδαλα που σημάδεψαν την διοργάνωση του 1994

katrinis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

ataman pao osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

fire_yot_amfilochia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε θαλαμηγό στη μαρίνα Αμφιλοχίας – Ένας τραυματίας (video)

pappas_fammelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Παππάς «πετάει το γάντι» στον Φάμελλο – Φέρε συμφωνία με Τσίπρα ή παραιτήσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 12:38
mundial-1994-kolage
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν οι ΗΠΑ φιλοξένησαν ξανά Μουντιάλ: Τραγωδίες και σκάνδαλα που σημάδεψαν την διοργάνωση του 1994

katrinis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

ataman pao osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

1 / 3