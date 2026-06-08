Οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση με πυραύλους κατά του Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλου των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον ευαίσθητων στόχων του ισραηλινού εχθρού», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες επιβάλλουν «πλήρη απαγόρευση της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Οποιαδήποτε κίνηση του εχθρού θα θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος» και «θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση», τόνισε.

Το Ιράν χτύπησε στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ

Το Ιράν την ίδια ώρα, ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ, στη Νεβατίμ και την Τολ Νοφ, στις σφοδρότερες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι δύο πλευρές αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου.

🚨Recent terrifying footage:



Iran strikes the largest air base in Israel and destroys it." pic.twitter.com/jXkXjukjfq — Middle Eastern Affairs (@OpsHQs) June 7, 2026

Λίγο πριν τις 10 το πρωί εξαπέλυσε νέο κύμα με βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον IDF, αναχαιτίστηκαν στο σύνολό τους.

«Η επιχείρηση διεξήχθη σε απάντηση στην επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς (…) εναντίον πολλών θέσεων ραντάρ σε τρεις διαφορετικές περιοχές» στο Ιράν, επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Νεβατίμ, στο νότιο Ισραήλ, και η Τελ Νοφ, στο κεντρικό, είναι δύο μεγάλες βάσεις.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο και για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Τραμπ: Ο Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί μια συμφωνία μας με το Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ που είδε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τον αγνοεί πλήρως και να εξαπολύει επίθεση κατά του Ιράν και του Λιβάνου, δήλωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν». Αν και -μετά τα πρώτα χτυπήματα χθες βράδυ από το Ιράν – ότι θα έπειθε τον Νετανιάχου να μην απαντήσει, ώστε να μην επηρρεαστούν οι διαπραγματεύσεις, είδε τον Ισραηλινό να τον αγνοεί επιδεικτικά και να κλιμακώνει περαιτέρω την κατάσταση.

🚨 BREAKING: ISRAEL HAS ALREADY STRUCK 15 TARGETS IN IRAN



According to Israeli Ambassador Yechiel Leiter, the targets were surface-to-surface missile launch sites and related military infrastructure.



He stressed that these were not energy-related targets.

Israel is responding… pic.twitter.com/1RRpTo31uy — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 8, 2026

Ανάμεσα στα πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν, ήταν και μια πετροχημική εγκατάσταση. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι η πετροχημική εταιρεία Karun Mahshahr στην επαρχία Khuzestan επλήγη από χτυπήματα που πραγματοποίησε «ο σιωνιστής εχθρός, προκαλώντας μερική ζημιά».

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