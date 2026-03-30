Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στα χέρια των Χούθι η παγκόσμια οικονομία – Πώς μπορούν να στραγγαλίσουν το εμπόριο

Τεράστιο οικονομικό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία μπορούν να προκαλέσουν οι Χούθι, αν μπουν για τα καλά στον πόλεμο, τώρα που το Στενό του Ορμούζ έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί λόγω του πολέμου με το Ιράν. Και ο κύριος λόγος είναι το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Το στενό αποτελεί εδώ και αιώνες βασική θαλάσσια οδό για το εμπόριο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το όνομά του σημαίνει «Πύλη των Δακρύων», μια αναφορά στα αντίθετα ρεύματα, τους απρόβλεπτους ανέμους, τους υφάλους και τα αβαθή που κάποτε καθιστούσαν το στενό πλάτους 18 μιλίων ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ναυτικούς, σημειώνει το Bloomberg. Περίπου το 9% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από εκεί συμπεριλαμβανομένου περίπου του 20% της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και αγαθών αξίας άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Αργό πετρέλαιο, ντίζελ, φυσικό αέριο, άλλα πετρελαϊκά προϊόντα και χύδην εμπορεύματα από τη Μέση Ανατολή και την Ινδία εξακολουθούν να διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα προς και από την Ευρώπη, καθώς πρόκειται για τη συντομότερη διαδρομή. Οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, κατέστησαν τη διαδρομή αυτή κρίσιμη και για τη ροή αργού προς την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς η Μόσχα πλέον διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαϊκών της εξαγωγών προς την Ασία.

Η διατήρηση του Μπαμπ ελ Μαντέμπ ανοικτού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει καταφέρει να διατηρήσει σημαντικό μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της διοχετεύοντάς τες μέσω αγωγού που διασχίζει την Αραβική Έρημο προς το λιμάνι της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, για φόρτωση σε δεξαμενόπλοια. Πολλά από αυτά τα πλοία πρέπει να πλεύσουν κοντά στην Υεμένη για να παραλάβουν τα φορτία πετρελαίου και στη συνέχεια να κατευθυνθούν εκ νέου προς νότο μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμ για να φτάσουν στους πελάτες στην Ασία.

Υψηλότερο κόστος

Οι αυξημένες φορτώσεις από τη Γιανμπού έχουν εξελιχθεί σε σωσίβια γραμμή για την αγορά πετρελαίου και αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους οι τιμές του αργού δεν έχουν εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο. Οι αποστολές της Σαουδικής Αραβίας μέσω του λιμανιού της Ερυθράς Θάλασσας έχουν φτάσει περίπου στο 70% του συνολικού όγκου εξαγωγών πετρελαίου του βασιλείου πριν από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι Χούθι επιτέθηκαν σε στρατιωτικά και εμπορικά πλοία περισσότερες από 190 φορές μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Ιουνίου 2024, ενώ η συνεχιζόμενη απειλή που αποτελεί η ομάδα των ανταρτών ήταν αρκετή για να αποτρέψει αρκετούς πλοιοκτήτες να περάσουν το Στενό. Πολλοί επέλεξαν αντ’ αυτού να κατευθυνθούν χιλιάδες μίλια νότια, γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στην Αφρική. Οι παρακαμπτήριες διαδρομές μπορεί να διαρκέσουν έως και 25% περισσότερο από ό,τι η χρήση της συντόμευσης της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, σύμφωνα με τη Flexport.

Οι διελεύσεις μέσω της Ερυθράς Θάλασσας συνεπάγονται επίσης υψηλότερο κόστος από ό,τι στο παρελθόν, λόγω των αυξημένων ασφαλίστρων. Ωστόσο, παραμένει ένας σημαντικός δίαυλος για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα εμπορεύματα που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και φορτηγά χύδην φορτίου. Κατά μέσο όρο, περίπου 75 πλοία διέσχιζαν το Στενό καθημερινά το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του IMF-Oxford. Το 2025, η μέση ημερήσια κίνηση υποχώρησε σε περίπου 33.

Πλήγματα και ανασύνταξη

Οι Χούθι έχουν υποστεί περιοδικούς βομβαρδισμούς την τελευταία δεκαετία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και μια συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό, τους έχει αποδυναμώσει, αλλά δεν τους έχει εξοντώσει, και ο διαρκής κίνδυνος επιθέσεων συνεχίζει να αποτρέπει πολλές δυτικές ναυτιλιακές εταιρείες από το να πλησιάσουν τα ύδατα της Υεμένης. Η απόκρημνη ακτογραμμή της Ερυθράς Θάλασσας στην Υεμένη βοηθά τους Χούθι να κρύβουν τα όπλα τους. Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ σκότωσαν πολλούς από τους ηγέτες τους και κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού τους πέρσι.

Ωστόσο, η ομάδα κατάφερε να ανασυνταχθεί και να επανεξοπλιστεί, τουλάχιστον εν μέρει, σύμφωνα με έναν τοπικό αξιωματούχο που είναι εξοικειωμένος με τις δραστηριότητες τους. Αντίπαλες πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από τη γειτονική Σαουδική Αραβία και, μέχρι πρόσφατα, τα ΗΑΕ, δεν κατάφεραν να εκδιώξουν τους Χούθι από τα οχυρά τους, και εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλο τμήμα των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών λιμανιών όπως η Χοντέιντα.

Ενώ οι αντίπαλοί τους κατάφεραν να αναχαιτίσουν αρκετούς προηγμένους πυραύλους, οι Χούθι δεν βασίζονται αποκλειστικά στο Ιράν για την προμήθεια όπλων. Μπορούν να αξιοποιήσουν τα δίκτυα λαθρεμπορίου των φυλών εντός της Υεμένης και τις εμπορικές σχέσεις με κέντρα εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού, όπως η Κίνα. Έχουν επίσης εντείνει τις προσπάθειές τους για τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των δικών τους όπλων.

Αμφιταλάντευση

Αν και το Ιράν παραμένει ο σημαντικότερος υποστηρικτής τους, οι Χούθι δεν ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές της Τεχεράνης. Η ομάδα έχει τους δικούς της στρατηγικούς υπολογισμούς, και η εμπλοκή σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο θα ενείχε σημαντικούς κινδύνους – συμπεριλαμβανομένων πιθανών αντιποίνων από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Οι Χούθι θα έπρεπε επίσης να δικαιολογήσουν την είσοδό τους στον πόλεμο στους συμπατριώτες τους στην Υεμένη, σε μια εποχή που η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε δεινή κατάσταση και περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της υποφέρει από πείνα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Παρόλα αυτά θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον πλοίων και να κλείσουν το Στενό του Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ, όπως δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος . Ωστόσο, οι Χούθι ενδέχεται να είναι επιφυλακτικοί στο να απειλήσουν τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, περιφερειακού αντιπάλου του Ιράν, αφού συμφώνησαν σε εκεχειρία το 2022, η οποία έχει τηρηθεί σε μεγάλο βαθμό και περιλαμβάνει την καταβολή ορισμένων πληρωμών από τη σαουδαραβική κυβέρνηση σε περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Η εταιρεία συμβούλων Eurasia Group, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ανέφερε σε σημείωμα προς τους πελάτες της ότι, προς το παρόν, οι Χούθι είναι πιθανό να αποφύγουν να στοχεύσουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ οι Χούθι «πρέπει να φαίνονται ότι συμμετέχουν στην πολεμική προσπάθεια, παραμένουν διατεθειμένοι να διατηρήσουν ζωντανή τη σιωπηρή συμφωνία τους με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσαν αναλυτές της Eurasia. «Οι Χούθι ενδέχεται να εξακολουθήσουν να στοχεύουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας υπό την πίεση του Ιράν σε περίπτωση κλιμάκωσης», πρόσθεσαν.

Διαβάστε επίσης

