Ιταλία: 17χρονος νεοναζί, «θαυμαστής» της Άριας Φυλής, σχεδίαζε σφαγή σε σχολείο και τρομοκρατικές επιθέσεις

Στη σύλληψη ενός 17χρονου κατοίκου της Περούτζια με την κατηγορία ότι σχεδίαζε σφαγή σε σχολείο στα… πρότυπα της επίθεσης στο Κολουμπάιν των ΗΠΑ προχώρησε η Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων (ROS) των Καραμπινιέρων στην Ιταλία.

Ο ανήλικος κατηγορείται επίσης για προπαγάνδα και υποκίνηση σε ρατσιστικά εγκλήματα με βάση φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές διακρίσεις, καθώς και για κατοχή τρομοκρατικού υλικού. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 17χρονος μελετούσε κρυφά την κατασκευή πυροβόλων και χημικών όπλων. Παρακολουθούσε μια ομάδα στο Telegram που επικεντρωνόνταν σε περιεχόμενο και αφηγήσεις που σχετίζονται με την υποτιθέμενη ανωτερότητα της «Άριας φυλής». Η επιχείρηση της ROS πραγματοποιήθηκε στο Αμπρούτσο, την Εμίλια-Ρομάνια, την Ούμπρια και την Τοσκάνη.

Ο ανήλικος αναζητούσε επίσης πληροφορίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Το κατασχεθέν υλικό περιλαμβάνει επίσης έγγραφα που περιέχουν τεχνικές πληροφορίες για επικίνδυνες χημικές και βακτηριολογικές ουσίες, καθώς και εγχειρίδια για την υπονόμευση βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Μάλιστα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο 17χρονος αναζητούσε πληροφορίες για την κατασκευή τρισδιάστατων όπλων και την παρασκευή TATP (υπεροξείδιο του ακετόνης), μιας ουσίας γνωστής για την εξαιρετική ευκολία σύνθεσής της και που χρησιμοποιήθηκε ήδη στις σφαγές των Βρυξελλών και του Παρισιού, και αποκαλείται «μητέρα του Σατανά».

Αποκαλύφθηκε επίσης η πρόθεση διάπραξης σχολικής σφαγής εμπνευσμένης από το Λύκειο Κολουμπάιν στο Κολοράντο το 1999. Οι Καραμπινιέροι διεξήγαγαν έρευνες για επτά ανήλικους στις επαρχίες Τέραμο, Περούτζια, Πεσκάρα, Μπολόνια και Αρέτσο. Όλοι βρίσκονται υπό έρευνα για προπαγάνδα και υποκίνηση σε εγκληματικές ενέργειες με βάση φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές διακρίσεις και ποτελούν μέρος ενός διεθνούς δικτύου νεοναζιστικών και υπερεθνικιστικών ομάδων και καναλιών κοινωνικής δικτύωσης, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη βία και τον εξτρεμισμό.

Διαβάστε επίσης

