Axios: H «επιστολή προθέσεων» ΗΠΑ-Ιράν που εξόργισε τον Νετανιάχου – Τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν το βράδυ της Τρίτης μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τις νέες προσπάθειες διαμεσολάβησης από διάφορα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios, η οποία επικαλείται μια αμερικανική πηγή και δύο ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση της συνομιλίας.

Η πρόταση που διαμορφώνεται – η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, συντάχθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν με τη συμβολή περιφερειακών μεσολαβητών όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος – προβλέπει την υπογραφή «επιστολής προθέσεων» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίξει 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για θέματα όπως η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο μια αμερικανική πηγή που συμμετείχε στη τηλεφωνική συνομιλία.

Οι δύο ηγέτες διαφώνησαν σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, καθώς ο Νετανιάχου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το πλαίσιο αυτό, πιστεύοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν στρατιωτική πίεση στο Ιράν για να αποδυναμώσουν περαιτέρω το καθεστώς καταστρέφοντας τις κρίσιμες υποδομές του, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η αμερικανική πηγή αναφέρει ότι ο Νετανιάχου «είχε πάρει φωτιά μετά την τηλεφωνική συνομιλία», αν και ισραηλινές πηγές επισημαίνουν ότι ο Νετανιάχου «ανησυχεί πάντα» για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ακόμη και σε φάσεις που είχαν αποτύχει στο παρελθόν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση αυτή στο Axios.

Οι μεσολαβητές εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για να γεφυρώσουν τις διαφορές σχετικά με την τελευταία πρόταση του Πακιστάν, ενώ το Κατάρ παρουσίασε πρόσφατα στις ΗΠΑ και το Ιράν ένα νέο σχέδιο, σύμφωνα με δύο αραβικές πηγές και μία ισραηλινή πηγή που μίλησαν στο Axios, αν και μια τέταρτη πηγή από το Κατάρ αναφέρει ότι δεν υπάρχει ξεχωριστό σχέδιο από το Κατάρ και ότι η Ντόχα στοχεύει μόνο στη βελτίωση του πακιστανικού σχεδίου.

Οι τρέχουσες προσπάθειες στοχεύουν στην εξασφάιση ισχυρότερων δεσμεύσεων από τους Ιρανούς όσον αφορά τον περιορισμό του πυρηνικού τους προγράμματος και καλύτερων εγγυήσεων από τις ΗΠΑ για τη σταδιακή αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων που τηρούνται στο εξωτερικό, σύμφωνα με την έκθεση.

Το Κατάρ έστειλε αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες σχετικά με το τελευταίο σχέδιο, όπως έκανε και το Πακιστάν, προσθέτει η έκθεση.

Συνεχίζεται το παζάρι εν μέσω απειλών επανέναρξης συγκρούσεων, νέα πρόταση των ΗΠΑ εξετάζει το Ιράν

Το Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι “εξετάζει” μια νέα αμερικανική πρόταση στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών στηνΤεχεράνη, ο οποίος διαμεσολαβεί στις συζητήσεις αυτές μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

“Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε”, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη “μεγάλη δυσπιστία” του απέναντι στις ΗΠΑ.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίστηκε με βάση την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να βρίσκεται στο Ιράν για να βοηθά στη διευκόλυνσή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Επανέλαβε επί τη ευκαιρία τα αιτήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: “την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων” στο εξωτερικό και το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν ζητεί τη θέσπιση ενός μηχανισμού με το Ομάν για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Μπαγαΐ.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναπτύξει πρωτόκολλα για ασφαλή ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εκτός από τα δικά του από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν τον περασμένο μήνα επιβάλλοντας τον δικό τους αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν ταξίδεψε στο Ιράν την Τετάρτη για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, στις οποίες το Ισλαμαμπάντ μεσολαβεί για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε ότι ο Μοχσέν Νάκβι ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να συναντηθεί με αξιωματούχους. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε με τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην Τεχεράνη.

Κοντά σε συμφωνία

Ο Νάκβι επισκέφθηκε την Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο με στόχο να «διευκολύνει» τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ της ιρανικής και της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές από τα κανάλια Al-Arabiya και Al-Hadath δήλωσαν ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης», προσθέτοντας ότι «ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας».

Οι πηγές συνέχισαν: «Η τελική έκδοση της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ωρών», σημειώνοντας ότι «ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ μετά την περίοδο του Χατζ».

Νωρίτερα σήμερα, πηγές από τα κανάλια Al Arabiya και Al Hadath ανέφεραν ότι το Πακιστάν είχε ενημερωθεί για την «περιορισμένη αμερικανική ευελιξία» σε ορισμένα οικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει το Ισλαμαμπάντ ότι δεν θα έκανε παραχωρήσεις στις πυρηνικές απαιτήσεις ή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Οι πηγές αποκάλυψαν επίσης ότι το Ιράν εξακολουθεί να θεωρεί τις αμερικανικές εγγυήσεις ανεπαρκείς για την αποτροπή τυχόν μελλοντικών επιθέσεων.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι συνομιλίες με το Ιράν σημειώνουν καλή πρόοδο, αλλά ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η Ουάσινγκτον απαιτεί από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να επιτρέψει στα πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του, το Ιράν απαιτεί αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές, τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων και την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Απειλές εκατέρωθεν

Ο Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ιρανοί «θα πρέπει να είναι βέβαιοι» ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν χρησιμοποιήσει την εκεχειρία για να «ανακτήσουν τη δύναμή τους».

«Οι εμφανείς και οι μυστικές κινήσεις του εχθρού δείχνουν ότι επιδιώκει έναν νέο γύρο πολέμου», δήλωσε σε σχόλια που κοινοποιήθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα σχόλιά του έγιναν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με νέα στρατιωτική δράση, λέγοντας ότι έχει δώσει στην Τεχεράνη «δύο με τρεις ημέρες» για να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ελπίζουν ότι το Ιράν θα παραδοθεί και θα ανταποκριθεί ευνοϊκά στις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας να απαντήσουμε δυναμικά και αποτελεσματικά σε πιθανές επιθέσεις», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «θα μετανιώσουν που επιτέθηκαν ξανά στο Ιράν».

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια «ψευδαίσθηση»

«Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσινγκτον. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση».

«Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο», υπογραμμίζει ο Πεζεσκιάν.

«Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν;»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν το Ιράν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. «Θα δούμε τι θα συμβεί», είπε σε τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Ακτοφυλακής, στο Κονέκτικατ. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά. Μπορεί να χρειαστεί να τους πλήξουμε ακόμη σκληρότερα… Αλλά ίσως κι όχι», συμπλήρωσε.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό», τόνισε.

Υποστηρίζοντας ότι το ναυτικό και η αεροπορία των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αφανιστεί, ο Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει.

«Το πολεμικό ναυτικό τους αφανίστηκε. Η πολεμική αεροπορία τους αφανίστηκε. Σχεδόν τα πάντα. Το μοναδικό ερώτημα είναι: Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί», είπε ο πρόεδρος Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στα τελευταία στάδια, απειλώντας την Τεχεράνη με νέο κύμα επιθέσεων εφόσον δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό τους πρόγραμμα.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ «ουσιαστικά έχουν καταλάβει» το Ιράν

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κοινή Βάση Άντριους κοντά στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς αν χρειάζεται περισσότερος χρόνος από τον αναμενόμενο για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, ο Τραμπ άρχισε να απαριθμεί τη διάρκεια άλλων πολέμων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Αφγανιστάν και το Βιετνάμ.

«Είμαι εδώ για τρεις μήνες και μεγάλο μέρος της ήταν εκεχειρία», είπε. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι».

Συνέχισε ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ «ουσιαστικά έχουν καταλάβει» το Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί πριν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι ακύρωσε ένα νέο κύμα επιθέσεων, το οποίο θα είχε παραβιάσει την εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές του περασμένου μήνα. «Ήμουν μια ώρα μακριά από το να πάρω την απόφαση σήμερα», δήλωσε την Τρίτη ο Τραμπ.

Η απόφαση προφανώς ακολούθησε μια περαιτέρω ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη μέσω του Πακιστάν και μπορεί να υποκινήθηκε από την απροθυμία συμμάχων, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να δουν τις εχθροπραξίες να ξαναρχίζουν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ιράν «παρακαλούσαν» να επιτευχθεί συμφωνία και πως μια νέα αμερικανική επίθεση θα φέρει «μεγάλο πλήγμα» τις επόμενες ημέρες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Λοιπόν, εννοώ, λέω δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν ένα νέο πυρηνικό όπλο», είπε.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες απειλές τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά η συνεχιζόμενη αποτυχία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει λάβει έχει αυξήσει την αίσθηση ότι η σύγκρουση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

Οι αναλυτές λένε ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να αποφύγουν έναν νέο γύρο εχθροπραξιών, αλλά καμία δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει το πολιτικό τίμημα των παραχωρήσεων που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν απείλησε να επεκτείνει έναν νέο πόλεμο πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει ξανά το Ιράν εάν δεν αποδεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim στο Ιράν, το IRGC ανέφερε: «Σε περίπτωση που επαναληφθεί η επιθετικότητα κατά του Ιράν, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πέρα ​​από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας μετατρέψουν σε στάχτη».

