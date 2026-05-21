ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 01:29
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

21.05.2026 00:23

«Ράλι» στα καύσιμα: Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο οι τιμές – Πού ξεπέρασε τα 2,25 ευρώ η αμόλυβδη

Μετά από επτά διαδοχικές αυξήσεις, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ το λίτρο προσεγγίζοντας το ιστορικό υψηλό του 2022.

Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές σπάνε «το ένα ρεκόρ μετά το άλλο» την ώρα που η τουριστική σεζόν μπαίνει πλέον στην κορύφωσή της.

Σε αρκετά νησιά, η τιμή της αμόλυβδης κινείται ήδη πάνω από τα 2,25 ευρώ το λίτρο και σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 30 λεπτών.

Οι Κυκλάδες υποδέχονται την τουριστική σεζόν με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές στα καύσιμα, με αποτέλεσμα αρκετοί ταξιδιώτες να επιλέγουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία για να ταξιδέψουν στα νησιά. Η μέση τιμή στις αγγίζει τα 2,26 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και τα 1,99 για το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στα Δωδεκάνησα η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,2 ευρώ και το diesel τα 1,93 ευρώ το λίτρο. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στη Λέσβο στα 2,14 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,90.

«Αν δεν πέσει λίγο ο φόρος ειδικός της κατανάλωσης, ό,τι και να κάνουν οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν …Το πλαφόν είδατε δεν έκανε ιδιαίτερη διαφορά, ανέβηκαν. Δηλαδή το κέρδος είναι περιορισμένο. Αν είναι να βάλουν στα διυλιστήρια ή να ρίξουν τον φόρο κατανάλωσης» τονίζουν ιδιοκτήτες βενζινάδικου στη Λέσβο.

«Οι καταναλωτές παραπονιούνται καθημερινά κι έχουν απόλυτο δίκιο, ειδικά εδώ πέρα στη Λέσβο που είναι επαρχία έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι είναι και το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό, έχει πέσει η κατανάλωση κατά 42% αυτή τη στιγμή».

Για κατοίκους, επαγγελματίες αλλά και επισκέπτες, το κόστος μετακίνησης είναι πλέον δυσβάσταχτο, με την κατανάλωση να έχει περιοριστεί σημαντικά. Και όλα αυτά, ενώ η αγορά φοβάται νέο γύρο ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης.

Καθημερινές είναι οι αυξήσεις στην αμόλυβδη και στα μεγάλα αστικά κέντρα με τη μέση τιμή στην Αττική να κινείται στα 2,11 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης παραμένει μια ανάσα από τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Σε ανάλογα επίπεδα κινούνται οι τιμές σε Θεσσαλονίκη και Αχαϊα.

Στη Θεσσαλονίκη η τιμή της βενζίνης την Τετάρτη (20/05) κυμαίνεται στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Οι οδηγοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία την κατάσταση βάζοντας λιγότερο καύσιμο.

«Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, πολύ πεσμένη η κίνηση, συνέχεια ανατιμήσεις. Κάθε μέρα όλο και τσιμπάει προς τα πάνω» αναφέρει υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων». «Νομίζω ότι πρέπει να εξοικειωθούμε και να συνηθίσουμε αυτές τις τιμές, οι οποίες θα μείνουν επί μακρόν. Το 2,10-2,15 είναι τιμές που θα βλέπουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Οι βενζινοπώλες ζητούν την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και μετά το τέλος Μαΐου, αλλά και την επέκτασή της και στην αμόλυβδη.

