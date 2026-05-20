ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 21:51
20.05.2026 20:27

Πώς έγινε το τροχαίο στην Αττική Οδό με νεκρό έναν μοτοσικλετιστή – Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ για την εμπλοκή περιπολικού

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν αναβάτη μοτοσικλέτας σημειώθηκε σήμερα (20-05-2026) στις 15.10 στην Αττική Οδό, με την ΕΛ.ΑΣ να εκδίδει ανακοίνωση, καθώς εμπλέκεται περιπολικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ πλησίον του σταθμού διοδίων Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης οι αστυνομικοί, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είχαν θέσει σε λειτουργία προειδοποιητικά μέσα (φάρους και αλάρμ), προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

Κατά την ολοκλήρωση του τροχονομικού ελέγχου και ενώ οι Αστυνομικοί είχαν εισέλθει στο περιπολικό για να αποχωρήσουν από το σημείο, δίκυκλη μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά στο πίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού, έπειτα έσπασε τον καθρέπτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του υπό έλεγχο φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

